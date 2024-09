Skonto Riga – Rapid, meciul care le dă fiori celor de la FCSB. Dănuț Lupu, amintiri de la o eliminare dramatică în fața letonilor: „Erau mulți jucători tineri” Exclusiv

. Rapid rata calificarea în Liga Campionilor în 1999 după 3-3 în Giulești și 1-2 la Riga. Dănuț Lupu și-a adus aminte pentru FANATIK de acele meciuri.

Skonto Riga a produs surpriza în fața Rapidului. Reușește și Rigas cu FCSB?!

Rapid juca în Liga Campionilor în sezonul 1998-1999 și întâlnea campioana Letoniei în turul doi preliminar. După un 3-3 spectaculos în Giulești, „alb-vișiniii” aveau să joace la Riga cu calificarea pe masă.

Narcis Răducan a deschis scorul în minutul 32 cu un șut superb și Rapid a condus cu 1-0 până în minutul 77. Patru minute mai târziu, același Narcis Răducan vedea cartonașul roșu, iar letonii marcau golul calificării în minutul 87.

FANATIK a stat de vorbă cu Dănuț Lupu ca să nu repete greșealile Rapidului, care era mare favorită în fața letonilor.

Dănuț Lupu vrea să uite de „dubla” cu Skonto Riga: „Poate nu eram pregătiți atunci pentru cupele europene”

Dănuț Lupu nu are nici acum o explicație pentru ratarea calificării în fața letonilor: „Nu prea vreau să îmi aduc aminte de meciurile în care am ratat calificarea sau am pierdut. Nu știu ce s-a întâmplat. Eram favoriți. Nu știu ce s-a întâmplat după acel minut 77. Am condus cu 1-0, a marcat Narcis Răducan.

Poate nu eram pregătiți atunci să jucăm în cupele europene. Erau foarte mulți jucători tineri: Lobonț, Raț. În campionatul României cu 3 jucători cu experiență am luat campionatul, în Europa e mai greu să faci rezultate. De ce să fiu o rușine? Nu a fost să fie”.

Rapid (3-5-2): Lobonț – N. Stanciu (C), M. Rednic, A. Iencsi, B. Andone, C. Schumacher, D. Lupu, Măldărășanu, Bolohan, N. Răducan, J. Barbu

Rezerve: Z. Bundea (34′), D. Mutică (46′), M. Dăscălescu (63′), M. Bratu, V. Popa, O. Maier, R. Raț. Antrenor: Mircea Lucescu

Eliminarea nu i-a picat însă deloc bine lui „Il Luce”: „Rapidul juca după mulți ani în cupele europene. Nu cred că poate cineva să ne reproșeze mie, lui Mircea Rednic sau Neluțu Sabău. Dacă juca nea Mircea Lucescu poate reușeam să ne calificăm.

A fost supărat, venise de la Inter Milano, jucase în sferturile Ligii Campionilor și apoi să fie eliminat de Skonto Riga. El era supărat și când câștigam. A fost dezamăgit. Dacă am fi câștigat la București cred că ne-am fi calificat. Am făcut 3-3. Am avut și neșansă. Poate am greșit și noi la retur că trebuia să închidem meciul la 1-0 la ei”.

Rapid (4-4-2) în meciul de la Riga: Lobonț – N. Stanciu (C), M. Rednic, A. Iencsi, Mutică -O. Sabău, N. Răducan, Măldărășanu, D. Lupu, J. Barbu, S. Radu

Rezerve: Bolohan (71′), Schumacher (78′), R. Raț, V. Popa, O. Maier, M. Bratu, Z. Bundea. Antrenor: Mircea Lucescu

De ce crede că FCSB nu va avea probleme cu Rigas: „Va câștiga cu 2, 3-0”

Dănuț Lupu e convins că FCSB nu va mai repeta greșeala făcute de Rapid în urmă cu mai bine de 25 de ani: „Ei au crescut totuși în ultimii ani, s-a investit și la ei, dar nu cred că pot să pună probleme celor de la FCSB. Le lipsesc și cei mai buni jucători. Cred că FCSB va câștiga cu 2, 3-0. E clar că sunt sub FCSB la toate capitolele. Totuși să nu uităm că meciurile în cupele europene sunt cu surprize.

FCSB are un lot foarte bun și a arătat în cupele europene că au jucători cu experiență și au jucat atâția ani și la echipa națională. Am văzut și la naționale că Lituania nu ne-a pus probleme. Nu cred că e mare diferență față de letoni”.

Fostul mare fotbalist știe și câte puncte pot face jucătorii lui Elias Charalambous: „Fotbalul românesc are nevoie de victoria asta, nu doar FCSB. Au deja trei puncte, e un avantaj să joci acasă cu cel mai slab adversar. Eu cred că pot face 7-8 puncte. Cu 9 puncte se pot califica mai departe”.

Rigas a venit la București fără cei mai buni jucători

. Rigas l-a pierdut pe cel mai important jucător al echipei, brazilianul Emerson Deocleciano. Și problemele continuă în ofensivă, unde lipsește și atacantul ivorian Ismael Diomande.

Mijlocașul ofensiv Martins Kigurs este și el indisponibil: „Pentru cele mai importante meciuri ale sezonului, suntem deja fără Ismael Diomandé, a cărui sezon s-a încheiat din cauza unei accidentări. Din păcate, va trebui să ne descurcăm și fără Emerson, care a fost operat luni – anul acesta nu va mai juca”, a explicat directorul general de la RFS, conform .