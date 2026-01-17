„Slab!”. Giovanni Becali, uluit de decizia luată la FCSB înainte de meciul cu FC Argeș

ADVERTISEMENT

FCSB a cedat în primul meci disputat în acest an. FC Argeș s-a impus pe terenul de la Mioveni cu scorul de 1-0. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar de jucători din România, a oferit verdictul după jocul prestat de elevii pregătiți de Elias Charalambous.

Giovanni Becali, uluit de decizia lui FCSB înainte de meciul cu FC Argeș

FCSB, așa cum a procedat și în sezoanele precedente, a hotărât să revină în România din cantonament cu doar o zi înainte de primul meci oficial din an.

Giovanni Becali a mărturisit, în cadrul „Giovanni Show”, că elevii lui Elias Charalambous au evoluat slab în duelul cu FC Argeș. I

„(n.r. – Cum ți s-a părut FCSB ieri?) Slab! În primul rând, nu știu când au venit din Antalya. Au venit de acolo, unde a plouat, unde a fost frig. Mai bine mergeau în Spania, unde era o temperatură mai seacă.

S-a văzut că echipa… Nu că era obosită, dar parcă nu își doreau. Ați văzut ce făcea FC Argeș? Făceau jucătorii pressing, aveau determinare. La orice minge, chiar și în terenul FCSB-ului, veneau ca să sperie adversarul”, a declarat Giovanni Becali.

Yanis Pîrvu, remarcatul lui Giovanni Becali

Unicul marcator al partidei dintre FC Argeș și FCSB a fost Yanis Pîrvu. Tânărul atacant a fost servit excelent de Robert Moldoveanu în minutul 28, ca ulterior să îl învingă pe Ștefan Târnovanu fără probleme.

Giovanni Becali a ținut să scoată în evidență jocul foarte bun prestat de FC Argeș. Totodată, , tânărul jucător prezentând interes pentru mai multe formații din SuperLiga.

„Tot meritul îl au antrenorii, jucătorii, cel care a dat golul. Yanis Pîrvu este un fotbalist de viitor, am auzit că e un jucător căutat de mai multe echipe de la noi din țară. Nu știu dacă are fizicul mai bun decât Cîrjan”, a mai spus Giovanni Becali.

350.000 de euro este cota lui Yanis Pîrvu

21 de meciuri și două goluri a adunat atacantul în SuperLiga