„Slab!”. Giovanni Becali, uluit de decizia luată la FCSB înainte de meciul cu FC Argeș

Giovanni Becali a oferit verdictul după FC Argeș - FCSB. Ce spune impresarul despre decizia luată de campioana României vizavi de revenirea din cantonamentul desfășurat în Antalya.
Iulian Stoica
17.01.2026 | 21:22
Giovanni Becali, uluit de decizia luată de FCSB înainte de meciul cu FC Argeș. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a cedat în primul meci disputat în acest an. FC Argeș s-a impus pe terenul de la Mioveni cu scorul de 1-0. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar de jucători din România, a oferit verdictul după jocul prestat de elevii pregătiți de Elias Charalambous.

Giovanni Becali, uluit de decizia lui FCSB înainte de meciul cu FC Argeș

FCSB, așa cum a procedat și în sezoanele precedente, a hotărât să revină în România din cantonament cu doar o zi înainte de primul meci oficial din an.

Giovanni Becali a mărturisit, în cadrul „Giovanni Show”, că elevii lui Elias Charalambous au evoluat slab în duelul cu FC Argeș. Impresarul a ținut să critice decizia de a reveni în țară cu doar o zi înainte de meciul oficial.

„(n.r. – Cum ți s-a părut FCSB ieri?) Slab! În primul rând, nu știu când au venit din Antalya. Au venit de acolo, unde a plouat, unde a fost frig. Mai bine mergeau în Spania, unde era o temperatură mai seacă.

S-a văzut că echipa… Nu că era obosită, dar parcă nu își doreau. Ați văzut ce făcea FC Argeș? Făceau jucătorii pressing, aveau determinare. La orice minge, chiar și în terenul FCSB-ului, veneau ca să sperie adversarul”, a declarat Giovanni Becali.

Yanis Pîrvu, remarcatul lui Giovanni Becali

Unicul marcator al partidei dintre FC Argeș și FCSB a fost Yanis Pîrvu. Tânărul atacant a fost servit excelent de Robert Moldoveanu în minutul 28, ca ulterior să îl învingă pe Ștefan Târnovanu fără probleme.

Giovanni Becali a ținut să scoată în evidență jocul foarte bun prestat de FC Argeș. Totodată, impresarul a amintit și de evoluția lui Yanis Pîrvu, tânărul jucător prezentând interes pentru mai multe formații din SuperLiga.

„Tot meritul îl au antrenorii, jucătorii, cel care a dat golul. Yanis Pîrvu este un fotbalist de viitor, am auzit că e un jucător căutat de mai multe echipe de la noi din țară. Nu știu dacă are fizicul mai bun decât Cîrjan”, a mai spus Giovanni Becali.

  • 350.000 de euro este cota lui Yanis Pîrvu
  • 21 de meciuri și două goluri a adunat atacantul în SuperLiga

Giovanni Becali, concluzii după FC Argeș - FCSB

