Slab la națională, impecabil la club și în Europa. Paradoxul fotbalistului titularizat de Mircea Lucescu în prima reprezentativă

ADVERTISEMENT

Bogdan Racovițan, fundaș central la Racow Częstochowa, este lider la un capitol important în competiția europeană în care joacă echipa sa. Polonezii sunt angrenați în Conference League, unde au întâlnit și învins și Universitatea Craiova.

Racovițan are cele mai multe recuperări în Conference League

Fotbalistul de 25 de ani a revenit după o accidentare grea și și-a făcut din nou loc în prima echipă a lui Racow. El s-a întors pe gazon în luna august, după aproape un an de pauză, cauzată de o ruptură a ligamentelor încrucișate, care a necesitat operație și o recuperare dificilă.

ADVERTISEMENT

Racovițan este singurul român prezent în topurile competițiilor europene. El este lider în clasamentul recuperărilor în Conference League. A luat mingea de la adversari de 35 de ori, performanță pe care au mai reușit-o alți patru jucători.

Alături de Racovițan, în top mai sunt Wojtuszek (Jagiellonia), Koopmeiners (Alkmaar), Lopes (Shamrock Rovers) și Lejeune (Rayo Vallecano). Toți au reușit câte 35 de recuperări în cele patru meciuri jucate până acum de echipele lor.

ADVERTISEMENT

Românul a jucat impecabil și cu Universitatea Craiova

Racovițan a avut 35 de recuperări și 90 % acuratețea paselor. El a fost integralist în cele patru meciuri, în care a încasat și un cartonaș galben. Românul e punct fix al polonezilor și a avut o evoluție fără cusur contra conaționalilor săi de la Universitatea Craiova, echipă pe care Racow a învins-o cu 2-0.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am câștigat, cred că a fost un meci bun din partea noastră. Ne-a ajutat și cartonașul roșu și cred că am meritat victoria. Se putea întâmpla orice până la finalul meciului.

Dar am controlat bine jocul, am avut posesia, am avut mingea, per ansamblu i-am controlat bine. Bineînțeles, sunt fericit, îmi pare rău pentru Craiova, dar sunt fericit pentru mine. Mă bucur că am reușit să începem bine în Europa.

ADVERTISEMENT

Tactica noastră nu a fost una specială, am încercat să ne facem jocul ca de obicei. I-am dominat la nivel de intensitate, de pressing, nu au reușit să iasă cu mingea. E greu, când stai să te aperi, să mai faci și faza ofensivă. Nu știu dacă experiența a făcut diferența, dar cu siguranță ne-a ajutat. Cred că toată echipa merită această victorie”, a declarat Bogdan Racovițan după Rakow – Universitatea Craiova 2-0.

Evoluția lui a fost slabă cu Bosnia

Din păcate, evoluția lui Racovițan de la echipa de club nu a fost identică cu cea de la națională. . Drept pentru care a fost trecut pe bancă la partida cu San Marino, ultima din preliminariile CM 2026.

Racovițan are însă cifre bune la echipa de club. A ajuns la 13 meciuri consecutive în care a jucat 90 de minute, iar echipa sa a urcat pe locul 5 în clasament, la patru puncte de liderul Gornik Zabrze.

În Conference League, Racow este pe locul 6, cu opt puncte, cu șanse mari de a trece în faza superioară a competiției. Săptămâna viitoare, polonezii întâlnesc acasă echipa bosniacă HŠK Zrinjski Mostar.