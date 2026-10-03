Slaven BIlic, pus la zid după cel mai usturător eșec din istoria Croației: „Dacă nu își dă demisia ar fi o rușine”

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Revenit în această vară pe banca tehnică a primei reprezentative din Croația, Slaven Bilic (58 de ani) are deja probleme mari la cârma „carourilor”. Deși a început al doilea mandat cu o victorie în Cehia, 2-1 în prima etapă a noului sezon din , au urmat apoi două eșecuri usturătoare: 1-4 cu Spania la Sevilla, respectiv un neverosimil 0-7 pe teren propriu în fața Angliei – un rezultat care reprezintă cea mai drastică înfrângere din istoria țării. Ca urmare, Bilic a fost luat la țintă de jurnaliștii locali, aceștia cerându-i inclusiv demisia!

Lui Slaven Bilic i s-a cerut demisia după Croația – Anglia 0-7 în Liga Națiunilor!

Atmosfera de la Rijeka a fost una de-a dreptul explozivă după umilința istorică suferită în fața Angliei. Potrivit publicației „ ”, fanii croați au reacționat vehement imediat după fluierul final, cerându-i selecționerului să plece din funcție. Mesajele au fost extrem de dure, iar unul dintre cele mai răspândite a fost: „Dacă Bilic nu își dă singur demisia, ar fi o rușine”.

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De asemenea, cei de la „Sportske novosti” notează că prestația Croației a fost catalogată drept „cel mai slab meci al naționalei din istorie”, iar tonul criticilor a crescut după ce echipa fusese deja dominată clar de Spania în etapa precedentă, scor 1-4. În doar două meciuri, Croația a încasat 11 goluri, un bilanț considerat inacceptabil pentru o selecționată obișnuită să concureze la cel mai înalt nivel.

În plus, au fost aspru criticate lipsa de reacție, organizarea defensivă dezastruoasă și faptul că echipa pare complet pierdută sub comanda lui Bilic: „Croația a fost zdrobită, iar publicul nu îi menajează nici pe selecționer, nici pe jucători”, scriu jurnaliștii croați, subliniind faptul că presiunea asupra tehnicianului a devenit uriașă după cel de-al treilea meci al mandatului secund.

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Primul mandat al lui Slaven Bilic la naționala Croației s-a desfășurat între 2006 și 2012

Primul mandat al lui Slaven Bilic la cârma naționalei Croației a început în 2006 și a durat până în 2012, perioadă în care tehnicianul a reușit să construiască una dintre cele mai competitive generații ale „carourilor”. Sub comanda lui, Croația a impresionat la EURO 2008, unde a câștigat grupa cu număr maxim de puncte, învingând inclusiv Germania, dar a fost eliminată dramatic în „sferturi” de Turcia, după un meci considerat de mulți iubitori ai sportului rege drept unul dintre cele mai spectaculoase din istoria competiției.

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Bilic a calificat Croația și la EURO 2012, însă turneul final din și Ucraina a reprezentat finalul ciclului său. Deși echipa a avut evoluții bune în grupă, inclusiv un egal cu Italia, croații nu au reușit să treacă mai departe, iar selecționerul a decis să plece la finalul competiției. Acum, comparațiile sunt inevitabile, mai ales că Bilic s-a întors pe banca tehnică înlocuindu-l pe Zlatko Dalic, omul care i-a adus Croației o medalie de argint (2018) și una de bronz (2022) la Campionatul Mondial.