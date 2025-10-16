Slimani a înscris primul gol în România și a numit 3 fotbaliști de la CFR Cluj pe care i-a remarcat: „Pot avea cariere frumoase”

Atacantul algerian, care are un CV impresionant, cu echipe top bifate în carieră, precum Sporting Lisabona sau Leicester City, a reușit să aibă prima reușită în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Islam Slimani a marcat primul gol în SuperLiga și a avut cuvinte de laudă pentru campionatul României

, spune că își dorește cât mai mult timp și prin evoluțiile sale să-și ajute echipa să obțină victoriile dorite. De asemenea, africanul a lăudat nivelul care este în SuperLiga și a ținut să spună că îi apreciază pe tinerii de la CFR Cluj, Munteanu, Biliboc sau Șfaiț.

„A fost un meci dificil, aveam 2-1 și am făcut penalty în ultima fază. Cred că meritam mai mult. Din punctul meu de vedere nu e penalty, dar e decizia arbitrului și trebuie să o respectăm. A așteptat portarul la ratarea mea, am vrut să marchez, dar nu se poate mereu. Sper să o fac data viitoare. Sunt bucuros că am dat primul meu gol, dar mă supără faptul că nu am luat 3 puncte.

ADVERTISEMENT

O să muncim și mai mult, trebuie să aducem CFR mai sus, acolo unde îi este locul. Cred că este un campionat dur, fizic, cu mulți jucători tineri, valoroși. Sper să rămân cât mai mult timp aici. Îmi doresc să ajut și prin contribuția mea să aduc echipa cât mai aproape de victorie. Sunt jucători buni la noi, tineri, Munteanu, Biliboc, Șfaiț, care pot avea cariere frumoase”, a spus Islam Slimani.

Cariera lui Islam Slimani

Islam Slimani s-a născut pe 18 iunie 1988 la Alger și este cunoscut pentru stilul său de joc combativ și instinctul remarcabil de marcator. Și-a început cariera profesionistă la CR Belouizdad în campionatul Algeriei, unde s-a făcut remarcat prin eficiența sa în fața porții. Performanțele sale din liga locală i-au adus în 2013 transferul în Europa, la Sporting Lisabona, una dintre cele mai importante echipe din Portugalia. Acolo, Slimani a avut o perioadă excelentă, devenind unul dintre golgheterii echipei și un jucător iubit de fani datorită atitudinii sale muncitoare și a spiritului de luptă.

ADVERTISEMENT

În 2016, după sezoane impresionante în Portugalia, Slimani a fost transferat în Premier League, la Leicester City, echipă aflată în acel moment în plină glorie după câștigarea campionatului. Cu toate acestea, el nu a reușit să se impună pe deplin în Anglia, fiind împrumutat ulterior la mai multe cluburi, printre care Newcastle United, Fenerbahçe și AS Monaco.