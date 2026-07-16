Sport

Sloganul lansat de Gică Hagi, „Să ne faceți statuie!”, prinde viață! Decizia de ultimă oră luată de Primăria oraşului

În şedinţa de Consiliu Local s-a propus ca trei personalităţi din fotbal să aibă statui într-unul dintre cele mai mari oraşe ale României. Despre cine e vorba.
Ovidiu Minea
16.07.2026 | 21:45
Sloganul lansat de Gica Hagi Sa ne faceti statuie prinde viata Decizia de ultima ora luata de Primaria orasului
SPECIAL FANATIK
Sloganul lansat de Gică Hagi, „Să ne faceți statuie!”, prinde viață! Decizia de ultima oră luată de Primăria oraşului. Sursa: colaj Fanatik
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În 1998, după meciul amical România – Paraguay, câștigat de tricolori cu 3-2, Gică Hagi, extrem de nervos, a lansat o replică celor care criticau echipa națională. „Să ne faceți statuie!” a spus „Regele”, cuvintele lui intrând în folclorul fotbalului autohton. În viitor, sloganul lansat de actualul selecționer al echipei reprezentative poate prinde viață într-un oraș important al țării, Iași. Totul este posibil ca urmare a unei inițiative a unui consilier local ieșean.

Piedică în calea uitării simbolului Politehnica

În ședința Consiliului Local Iași în care s-a hotărât asocierea dintre echipa Primăriei Iași, CSM 2020, și cea a Universității de Științele Vieții din Iași, ACS USV, care va juca în Liga a III-a, consilierul Bogdan Crucianu a luat cuvântul. Fost membru al galeriei lui Poli, care urmează să se retragă din Liga a 2-a, Crucianu a propus mai multe idei pentru ca Iașiul să nu fie decuplat de echipa de tradiție a orașului.

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Consilierul local a spus că în viitor trebuie recuperată marca FC Politehnica 1945, care aparține acum unei societăți în care acționar este și fostul fotbalist Florin Croitoru, fratele antrenorului FC Botoșani, Marian. Totodată, Bogdan Crucianu a propus instalarea unor statui ale unor mari personalități fotbalistice ale Politehnica. Acestea ar urma să fie amplasate în jurul stadionului din Copou.

Statui pentru Simionaș, Romilă și Ionuț Popa

Personalitățile vizate a fi onorate sunt regretații Vasile Simionaș, Mihai Romilă și Ionuț Popa, toți trei fiind cetățeni de onoare ai Iașului. Simionaș (1950-2025) a jucat circa 400 de meciuri în 15 ani ca fotbalist la Poli, pe care a antrenat-o în patru rânduri, în 2004 promovând-o în Liga 1. „Simi” a avut rezultate notabile ca antrenor și la Oțelul Galați, pe care a dus-o în cupele europene. Coleg la mijlocul terenului cu Simionaș, Mihai Romilă (1950-2020), cunoscut sub numele de Romilă II, a jucat între 1971 și 1983 la Politehnica, el bifând și 19 meciuri la echipa națională, inclusiv în preliminariile Euro 1976, Euro 1980 și CM 1978.

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Ionuț Popa (1953-2020) a fost cel mai iubit antrenor de după 1989 la Iași. A antrenat pe FC Politehnica 1945 între 2004 și 2009, menținând-o mereu în Superliga, a fost pe banca tehnică a Iașului în 2010, la înființarea ACSM Politehnica, pe care a promovat-o în elită în 2012. „Popică” a mai bifat rezultate notabile și la UTA ori Poli Timișoara, pe timișoreni salvându-i de la retrogradare în 2017, la finalul unui sezon început cu o penalizare de 14 puncte.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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