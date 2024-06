Slovacia, outsiderul care valorează cu 35 de milioane de euro mai mult decât România. Episodul 12

Revenită la un turneu final de Campionat European după o pauză de 8 ani, naționala

„Hai la Euro!”, episodul 12. Totul despre Slovacia, ultimul adversar al României în grupele Campionatului European. Lot de 126 de milioane de euro

„Hai la Euro!”, serialul premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA continuă cu episodul 12. După ce au adus în atenția publicului au vorbit despre idoli și legende sau au prezentat Ucraina și Belgia, moderatorul Horia Ivanovici și invitatul special Andrei Vochin analizează acum Slovacia, ultimul adversar pe care „tricolorii” îl vor întâlni în grupele competiției din Germania.

„«Hai la Euro!», episodul cu numărul 12, analiza Slovaciei… În episoadele precedente ne-am speriat până și de Ucraina, după aceea, când am văzut despre ce e vorba la belgieni, am zis că se poate cu Ucraina. Dar ce surprize avem cu slovacii, pentru că eu nu-i văd atât de slabi? Andrei Vochin e ca de fiecare dată alături de noi și are tolba plină de informații. Vine cu lucruri surprinzătoare despre naționala Slovaciei, pentru că ultimul meci la Euro va fi împotriva Slovaciei”, a făcut Horia Ivanovici introducerea în atmosfera episodului 12 al serialului „Hai la Euro!”.

„Ultimul meci din grupă, ca să fim mai preciși… Va fi pe 26 iunie, la Frankfurt. Slovacia poate fi considerat cel mai accesibil adversar din această grupă, dacă e să judecăm după valoarea lotului. Dar chiar și așa, valoarea lotului Slovaciei este peste valoarea lotului României. Vorbim despre un lot cu cotat la 126 de milioane de euro, în timp ce noi suntem cotați la 90 de milioane de euro.

Toate trei adversarele sunt peste pe noi la acest capitol. Dar în grupa de calificare, am fost cotați sub Elveția, sub Kosovo, de exemplu, ca valoare de lot, iar ca număr de jucători în «Big Five» am fost sub Kosovo, sub Israel, sub Elveția în preliminarii”, ne sperie Andrei Vochin încă de la început.

„Să vedem ce jucători au slovacii, în ordinea valorii pe transfermarkt”, vrea moderatorul să afle cât mai multe amănunte despre adversara din grupe considerată de toată lumea drept cea mai accesibilă.

„Skriniar de la Paris Saint Germain, care e cotat la 40 de milioane, dar care nu prea a jucat în ultimele meciuri și asta cumva ne echilibrează. Au un jucător senzațional, Lobotka la Napoli, care este cotat la 30 de milioane. Mă uitam pe o statistică a Institutului de cercetare de la Lausanne. Făceau o analiză a jucătorilor care pierd cel mai greu mingea și Lobotka era în top 3 jucători din toată lumea. Pe primul loc era Rodri, iar Lobotka era undeva, dacă nu mă înșel, pe 3 sau 4 dintre jucătorii care nu pierd mingea. E un element foarte important, pentru că ocupă și o poziție extraordinară în fața apărării, ei joacă de cele mai multe ori într-un sistem 4-3-3.

Și la ei sunt jucători care joacă în campionate de top 5-10, să spunem așa, de tipul Belgia, Olanda, Turcia, Portugalia… Au două prezențe la turnee finale în istorie, dar sunt ultimele două turnee finale, ceea ce înseamnă că acest grup de jucători știe ce înseamnă un turneu final și atunci asta devine un avantaj pentru pentru echipa respectivă. S-au calificat de pe locul 2 dintr-o grupă în care Portugalia a câștigat toate meciurile ei”, sunt alte informații extrem de interesante oferite de Andrei Vochin, care va „bifa” acum cel de-al doilea turneu final european în calitate de oficial FRF.

Francesco Calzona, antrenorul italian care face minuni pe banca Slovaciei

Analiza se mută apoi pe cel care a reușit această performanță cu naționala Slovaciei. Este vorba despre Francesco Calzona, un tehnician italian în vârstă de 55 de ani, aflat la cea mai importantă „aventură” din cariera de principal.

„Slovacia și-a asigurat calificarea din timp cu un tehnician străin. Este vorba de Francesco Calzona, al doilea tehnician străin din relativ scurta istorie a naționalei Slovaciei. E un tehnician italian de 55 de ani, care este tobă de carte, i-a fost secund lui Sarri multă vreme. A mai lucrat sub antrenori importanți în Italia, iar în ultima perioadă de timp a făcut misiune dublă. A fost antrenorul lui Napoli în acest final de sezon și, în același timp, selecționer.

Pentru mine asta îmi dă cu virgulă, dacă e să mă întrebi… Plus că nu are experiență de principal. Astea sunt primele lui experiențe ca antrenor principal, la Napoli acum și la selecționata Slovaciei. Sper ca lucrul ăsta să se vadă, că toată viața lui, până la 52 sau 53 de ani, el a fost antrenor secund. La mari antrenori, într-adevăr, dar antrenor secund…”, completează Andrei Vochin „tabloul” naționalei Slovaciei.

„Zi-mi câteva nume de antrenori mari cărora le-a fost secund…”, e curios Ivanovici să știe totul despre „rivalul” lui Edi Iordănescu la meciul din 26 iunie.

„La Sarri țin minte sigur că a fost, lui Di Francesco iarăși i-a fost secund. I-a mai fost secund unui antrenor mare, dar îmi scapă numele acum… Ah, lui Spalletti. Deci a acumulat multă experiență, chiar a fost asistent principal la ei, lucru extrem de important. Însă prima echipă antrenată de-a dreptul este Slovacia”, încheie consilierul lui Răzvan Burleanu discuția pe acest subiect.

Slovacia, o echipă fără prea multe valori, dar extrem de disciplinată tactic

Care sunt principalele pericole ale naționalei Slovaciei? La ce ar trebui să ne așteptăm din partea ei? Sunt întrebări pe care microbiștii români și le pun înaintea meciului, dar la care și moderatorul Horia Ivanovici așteaptă un răspuns din partea invitatului său permanent: „Ce stil au slovacii? Ce fel de fotbal practică?”.

„Aici iarăși e o problemă. Spre deosebire de celelalte două adversare, care au valori foarte multe, Slovacia are o echipă… E foarte greu de desfăcut, sunt foarte disciplinați tactic, din punct de vedere defensiv stau foarte bine, au agresivitate foarte mare. Încearcă să compenseze lipsa unor valori cu un joc de echipă. Din punctul ăsta de vedere seamănă foarte mult cu noi. Mă uitam pe palmaresul lui Calzona. El are cele mai multe meciuri terminate egal… Nu victorii, nu înfrângeri… Meciuri egale!”, dezvăluie Andrei Vochin care sunt punctele forte ale slovacilor.

„Totuși, e o nucă destul de puternică, din ce înțeleg…”, devine din ce în ce mai îngrijorat moderatorul Horia Ivanovici pe măsură ce află noi lucruri despre naționala lui Calzona.

„Foarte puternică! Important ar fi ca la ultimul meci ei să aibă nevoie de victorie și noi să avem nevoie de egal. Ca să se deschidă… Sau măcar ambele echipe să aibă nevoie de victorie, să nu cumva ca nouă să ne trebuiască victoria și ei să aibă egalul la îndemână, pentru că atunci va fi foarte greu”, sunt calculele „de calificare” pe care le face rapid Andrei Vochin.

Edi Iordănescu, atuul României la meciul cu Slovacia

„Au ceva rezultate foarte mari în ultimii ani? Vreun rezultat mare din ce îți aduce aminte?”, continuă moderatorul să-și descoase invitatul permanent.

„Mare… Au avut niște momente, de exemplu când au bătut cu 4-2 Islanda într-un meci important pentru calificarea lor din grupă. Ca echipă, calificându-se la două turnee finale, în 2016 și 2020, e clar că au fost în grupe cu echipe importante. Dar rămâne ideea de bază, pe care mi-a povestit-o și Edi, care vizionează la ei chiar mai mult decât la Ucraina și Belgia, că sunt extrem de disciplinați din punct de vedere tactic”, răspunde Andrei Vochin.

„Știe și Edi că dacă nu avem rezultate bune și ne bate și Slovacia în ultimul meci, nu începem sub niște auspicii favorabile preliminariile de Mondial. Chiar dacă suntem calificați la Euro, dacă naționala nu va merge, va fi un mare val de critici, să știi… Cu atât mai mult dacă o să ne bată și Slovacia. Lumea o să spună Slovacia… Ai bătut Elveția și nici măcar Slovacia nu poți să o bați? O să fie oarecum cu efect de bumerang că am bătut Elveția în ultimul meci, că acum standardul a crescut”, anticipează Ivanovici o posibilă reacție negatică a opiniei publice în cazul unei prestații sub așteptări a României la Euro 2024.

„Bineînțeles, dar și încrederea jucătorilor a crescut. La războiul ăsta cu Slovacia, eu cred foarte mult în atuul pe care noi îl avem. Și din punctul meu de vedere el este Edi Iordănescu. Aici, în confruntarea directă a antrenorilor, în condițiile echipelor de valori apropiate, mie mi se pare că Edi este mult mai bun antrenor decât Calzona. Chiar dacă italianul a lucrat cu antrenori mari… Dar această lipsă de experiență ca principal înseamnă asumarea unor decizii la niște momente foarte importante, care sunt convins că vor apărea înainte și pe parcursul meciului Slovacia – România”, identifică Andrei Vochin avantajul pe care „tricolorii” îl vor avea în meciul cu slovacii, ce poate fi decisiv pentru calificarea în optimile de finală.

Calculele lui Andrei Vochin pentru calificarea României în optimile de finală

„Pe cine se bazează ei? Care e pericolul la slovaci? Sau e o echipă compactă, care poate să marcheze și din apărare, și de la mijloc…”, insistă moderatorul să afle de unde ar putea apărea cele mai mari probleme pentru „tricolori”.

„E o echipă compactă, care are un lider în apărare pe Skriniar, are un lider la mijlocul terenului pe Lobotka… Are și jucători tineri în față, are și jucători cu experiență, are marcatori, deci e o echipă incomodă. E o echipă masivă, iarăși un element important, adică fazele fixe s-ar putea să fie un atu pentru pentru ei.

E exact genul ăla de adversar care nu ne place. De ce? Pentru că nici nu e un mare nume, dar are valoare. Și atunci e greu de convins publicul dacă se întâmplă ceva rău. Dar sper să nu se întâmple nimic rău. Și sper ca la momentul acestui meci, Cătălin Gheorghiu, team managerul echipei noastre naționale, să vadă unde trebuie să ne mutăm pentru partida din optimi”, scoate la iveală Andrei Vochin ultimele puncte forte ale slovacilor.

În încheierea episodului 12 al serialului premium „Hai la Euro!”, realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA, Horia Ivanovici și Andrei Vochin au vorbit și despre șansele României de a se califica în optimile de finală.

„Doamne-ajută, hai să fim optimiști! O să spun «Hai să ne facem iluzii», că s-ar putea să avem o mare surpriză cu naționala României”, încheie Horia Ivanovici cu o doză mare de încredere în glas.

„Trebuie spus că se califică patru echipe de pe locul 3. Deci avem o șansă. Și, istoric vorbind, uitându-mă pe acest sistem competițional, cu trei puncte și golaveraj egal sau cel mult -1, sunt șanse să te duci mai departe în optimile de finală”, e concluzia plină de încredere a lui Andrei Vochin.

