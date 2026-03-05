Slovacia – România, live video în EHF Euro Cup. „Tricolorele” continuă să domine și în a doua jumătate

România o înfruntă pe Slovacia în a treia etapă din EHF Euro Cup. Foto: FRH.

România își dispută al treilea meci din EHF Euro Cup în deplasare, în Slovacia. Fetele selecționate de Ovidiu Mihăilă s-au reunit pentru prima dată după Campionatul Mondial din decembrie și vor să obțină o victorie. FANATIK vă pune la dispoziție toate detaliile despre acest duel.

Min. 43: Slovacia – România 16-24. Sportivele slovace au mai redus din diferență, însă avantajul creat de „tricolore” în prima jumătate este prea mare că să mai poată fi învins.

Min. 35: Slovacia – România 11-20. România începe bine și a doua jumătate, scorul este 2-2 în cea de-a doua jumătate după 5 minute.

Min. 30: Slovacia – România 9-18. Jumătate dominată cap-coadă de „tricolore” și un avantaj de 9 goluri la pauză

Min. 27: Slovacia – România 9-16. România se distrează în prima jumătate. 7 goluri avans cu trei minute înainte de finalul primei jumătăți.

Min. 19: Slovacia – România 6-11. 20 de minute foarte bune ale României! Sorina Grozav continuă să fie cea mai bună marcatoare din această partidă

Min. 12: Slovacia – România 5-9. Româncele se desprind pe tabelă!

Min. 5: Slovacia – România 2-4. Start bun al româncelor! Sorina Grozav a marcat două dintre reușitele tricolorelor

Min. 1: Slovacia – România 0-0. Partida a început!

Slovacia – România, în etapa 3 din în EHF Euro Cup. Duel important pentru Ovidiu Mihăilă

România, locul 2 în grupa preliminară 1, și Slovacia, locul 4, se înfruntă în al treilea meci din EHF Euro Cup. Partida se joacă joi, 5 martie, de la ora 19:00, iar sportivele convocate de Ovidiu Mihăilă sunt favorite la victorie.

„Tricolorele” au o victorie, scor 34-29 în fața Poloniei, și o înfrângere, scor 27-29 cu Norvegia, după primele două meciuri jucate. De cealaltă parte, Slovacia a pierdut ambele meciuri din grupa preliminară 1 și are un golaveraj de -20.

La doar trei zile distanță, pe 8 martie, va avea loc și partida retur, însă de această dată se va disputa în România. După acțiunea din martie, fetele lui Ovidiu Mihăilă vor mai avea două meciuri de disputat, acasă cu Norvegia, pe 8 aprilie, și în deplasare cu Polonia, pe 12 aprilie.

Cum urmărești meciul Slovacia – România. Cine transmite la meciurile „tricolorelor”

Partida dintre Slovacia și România poate fi urmărită în direct și în exclusivitate pe Voyo. Pentru cei care nu pot urmări partida din fața televizoarelor, FANATIK vă este la dispoziție și vă va prezenta meciul în format LIVE TEXT.

Statistici Slovacia – România. Rezultate anterioare

Cele două națiuni s-au mai întâlnit în două rânduri de-a lungul timpului. Aceste meciuri au avut loc în 2013, în preliminariile Cupei Mondiale. România s-a impus în ambele rânduri, scor 30-22 și 23-21.

Ce lot a convocat Ovidiu Mihăilă

Selecționerul Ovidiu Mihăilă, , a anunțat lotul pentru meciurile cu Slovacia. , nu mai puțin de șapte jucătoare prezente la Campionatul Mondial nefiind incluse de această dată.

Elena Șerban, Sonia Seraficeanu, Alicia Gogîrlă, Andreea Popa, Asma Elghaoui, Maryia Skrobic și Eva Kerekes au ieşit din lotul României. Au fost convocate în locul lor: Yaroslava Burlachenko, Diana Ciucă, Diana Lixăndroiu, Beatrice Raicea, Ștefania Stoica, Alexandra Szoke şi Orsolya Mozes, aflată la debutul sub tricolor.

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă:

Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Yuliya Dumanska (Minaur)

Extreme dreapta: Mihaela Mihai (CSM București), Orsolya Mozes (SCM Craiova), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila)

Centri: Alisia Boiciuc (Corona Braşov), Cristina Laslo (Gloria Bistriţa), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (SCM Rm. Vâlcea)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Braşov), Ştefania Stoica (Gloria Bistriţa), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Alexandra Szoke (CSM București)

Pivoţi: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina)

Slovacia – România, în etapa 3 din în EHF Euro Cup. Live blog pe FANATIK.ro

Toate informațiile importante despre Slovacia – România sunt pe FANATIK. Nu ratați niciun detaliu, evoluția scorului, clasamentul actualizat și toate reacțiile de la finalul jocului.