Slujbă impresionantă pe aeroportul din Timișoara pentru cei șapte suporteri ai lui PAOK morţi în accident. Imagini emoţionante. Video

Lacrimi de durere şi multă emoţie joi după-amiază pe aeroportul din Timişoara, înainte de repatrierea trupurilor celor şapte suporteri ai lui PAOK Salonic morţi în tragicul accident de marţi, de lângă Lugoj. Fanii eleni au organizat un eveniment comemorativ, iar mitropolitul Banatului a ţinut o slujbă pentru tinerii decedaţi.

Mitropolitul Banatului a ţinut o slujbă pe pista aeroportului din Timişoara

Pe sicriele celor şapte suporteri greci înaltul prelat a aşezat câte un trandafir alb, după care a început oficierea slujbei. ÎPS Ioan Selejan, arhiepiscopul Timişoarei şi mitropolit al Banatului a rostit numele fiecărui tânăr şi apoi a spus:

„Drumul vostru spre Franța s-a oprit aici. Rog pe Bunul Dumnezeu să aveți parte acum de un zbor liniștit spre Tesalonic, unde vă așteaptă înlăcrimate mame, surori, soții, frați și întregul Tesalonic. Îl rog apoi pe Dumnezeu să vă facă drumul lin și ușor până la porțile cerului și acolo să vă întâmpine.

Hristos să vă așeze lângă marii sfinți ai Greciei. Din România, vă transmitem mângâiere, mângâiere și iar mângâiere din partea lui Hristos Domnul. Dumnezeu să binecuvânteze Tesalonicul, să mângâie poporul elen și vă asigurăm de toată aprecierea și respectul poporului român. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Veșnică să le fie pomenirea”.

Cortegiul cu sicriele suporterilor, dus la stadionul Toumba

Avionul militar cu antrenate de Răzvan Lucescu era aşteptat să aterizeze la Salnic joi seara, în jurul orei 18.00. Presa elenă scrie că de la aeroportul „Macedonia” o coloană motorizată formată din fanii lui PAOK va însoţi cortegiul funerar până la stadionul Toumba, unde vor înconjura arena. După aceea se vor opri în fața Porții 4, unde îi vor aștepta ceilalți suporteri care nu au putut ajunge cu mașinile sau motocicletele la aeroportul „Macedonia”.

Cu câteva ore înainte ca aeronava C-310 cu suporterii morţi să ajungă la Salonic, un avion medical i-a dus în Grecia pe . Pentru a treia persoană rănită, medicii timișoreni au stabilit că este necesară o intervenție chirurgicală imediată și, din motive de siguranță, transportul său prin aer nu a fost posibil joi.