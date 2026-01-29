Sport

Slujbă impresionantă pe aeroportul din Timișoara pentru cei șapte suporteri ai lui PAOK morţi în accident. Imagini emoţionante. Video

Trupurile celor şapte suporteri ai lui PAOK decedaţi lângă Lugoj au fost repatriate joi seara. Înainte ca sicriele să fie urcate în avion, mitropolitul Banatului a ţinut o slujbă emoţionantă.
Daniel Spătaru
29.01.2026 | 18:20
Slujba impresionanta pe aeroportul din Timisoara pentru cei sapte suporteri ai lui PAOK morti in accident Imagini emotionante Video
ULTIMA ORĂ
ÎPS Ion Selejan, mitropolitul Banatului, a ţinut o slujbă pentru cei fani ai lui PAOK decedaţi în Timiş, în drum spre Franţa Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Lacrimi de durere şi multă emoţie joi după-amiază pe aeroportul din Timişoara, înainte de repatrierea trupurilor celor şapte suporteri ai lui PAOK Salonic morţi în tragicul accident de marţi, de lângă Lugoj. Fanii eleni au organizat un eveniment comemorativ, iar mitropolitul Banatului a ţinut o slujbă pentru tinerii decedaţi.

Mitropolitul Banatului a ţinut o slujbă pe pista aeroportului din Timişoara

Pe sicriele celor şapte suporteri greci înaltul prelat a aşezat câte un trandafir alb, după care a început oficierea slujbei. ÎPS Ioan Selejan, arhiepiscopul Timişoarei şi mitropolit al Banatului a rostit numele fiecărui tânăr şi apoi a spus:

ADVERTISEMENT

„Drumul vostru spre Franța s-a oprit aici. Rog pe Bunul Dumnezeu să aveți parte acum de un zbor liniștit spre Tesalonic, unde vă așteaptă înlăcrimate mame, surori, soții, frați și întregul Tesalonic. Îl rog apoi pe Dumnezeu să vă facă drumul lin și ușor până la porțile cerului și acolo să vă întâmpine.

Hristos să vă așeze lângă marii sfinți ai Greciei. Din România, vă transmitem mângâiere, mângâiere și iar mângâiere din partea lui Hristos Domnul. Dumnezeu să binecuvânteze Tesalonicul, să mângâie poporul elen și vă asigurăm de toată aprecierea și respectul poporului român. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Veșnică să le fie pomenirea”.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Cortegiul cu sicriele suporterilor, dus la stadionul Toumba

Avionul militar cu trupurile celor şapte suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu era aşteptat să aterizeze la Salnic joi seara, în jurul orei 18.00. Presa elenă scrie că de la aeroportul „Macedonia” o coloană motorizată formată din fanii lui PAOK va însoţi cortegiul funerar până la stadionul Toumba, unde vor înconjura arena. După aceea se vor opri în fața Porții 4, unde îi vor aștepta ceilalți suporteri care nu au putut ajunge cu mașinile sau motocicletele la aeroportul „Macedonia”.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Cu câteva ore înainte ca aeronava C-310 cu suporterii morţi să ajungă la Salonic, un avion medical i-a dus în Grecia pe doi dintre răniţii în accident, Konstantinos (20 ani) şi Marios (28 ani). Pentru a treia persoană rănită, medicii timișoreni au stabilit că este necesară o intervenție chirurgicală imediată și, din motive de siguranță, transportul său prin aer nu a fost posibil joi.

Slujbă impresionantă pe aeroportul din Timișoara pentru cei șapte suporteri ai lui PAOK morţi în accident. Imagini emoţionante

Pleacă! S-a înțeles cu noua echipă chiar în ziua meciului FCSB – Fenerbahce
Fanatik
Pleacă! S-a înțeles cu noua echipă chiar în ziua meciului FCSB – Fenerbahce
Grand Chess Tour revine în România în 2026! Ce a declarat legendarul Garry...
Fanatik
Grand Chess Tour revine în România în 2026! Ce a declarat legendarul Garry Kasparov și pentru ce premii se vor lupta cei mai buni jucători din lume
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este...
Fanatik
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i s-ar fi spus ”Stadionul României”, dar Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu s-au opus
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o...
iamsport.ro
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o echipă din SuperLiga! În ce condiții renunță Becali la jucător
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!