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Gigi Becali, atac devastator la Diana Buzoianu în scandalul bisericii de la Techirghiol: „Copilul lui Satan!”. Video

Gigi Becali a lansat un atac dur la adresa Dianei Buzoianu și a USR, în plin scandal privind biserica ridicată în apropierea Lacului Techirghiol: „votează oameni care slujesc lui Satan”.
Bogdan Ciutacu, Daniel Spătaru
03.09.2026 | 13:30
Gigi Becali atac devastator la Diana Buzoianu in scandalul bisericii de la Techirghiol Copilul lui Satan Video
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Gigi Becali a explodat după scandalul bisericii de la Techirghiol! Atac fără precedent la Diana Buzoianu și USR
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Gigi Becali a lansat un atac extrem de dur la adresa Dianei Buzoianu și a USR, în plin scandal legat de biserica pe care o construiește în apropierea Lacului Techirghiol. Patronul FCSB este revoltat de intervenția autorităților și susține că proiectul său nu ar trebui blocat. Omul de afaceri contestă inclusiv necesitatea unei autorizații de construire pentru lăcașul din lemn.

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Scandalul a început în 2025, după o sesizare făcută de Societatea Ornitologică Română. Organizația a reclamat lucrări realizate în aria naturală protejată Lacul Techirghiol, sit Natura 2000 și zonă umedă de importanță internațională. Autoritățile au constatat nivelări ale terenului, drumuri de acces și fundații realizate fără avizele necesare. Inspectoratul Județean în Construcții Constanța a dispus oprirea lucrărilor și obținerea autorizației până la 30 mai 2026, în caz contrar fiind prevăzută readucerea terenului la starea inițială. Lucrările au fost însă reluate în această vară.

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Cazul a ajuns și în instanță. Terenul pe care se desfășoară proiectul este în proprietatea Theodorei Mincu-Becali, fiica omului de afaceri. Aceasta a contestat procesul-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu. Miercuri, 2 septembrie, Judecătoria Constanța a respins plângerea ca neîntemeiată și a menținut sancțiunea. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. În paralel, Garda de Mediu a sesizat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia.

Gigi Becali a explodat după scandalul bisericii de la Techirghiol! Atac fără precedent la Diana Buzoianu și USR

Gigi Becali a reacționat vehement și a mutat disputa inclusiv în zona politică. Omul de afaceri a atacat-o în termeni extrem de duri pe Diana Buzoianu și a acuzat USR că se opune proiectului său. Becali a vorbit și despre implicarea unui ONG și a unui consilier al președintelui Nicușor Dan. Afirmațiile privind presupusele legături dintre ONG, procurori, USR sau alte persoane reprezintă acuzațiile lui Gigi Becali și nu sunt susținute de dovezi prezentate public.

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„A venit consiliera lui Nicușor Dan cu dispoziție. Nu există nicio decizie de desființare. Procurorul este de mână cu ONG-ul. Zici că ONG-ul este statul român. A intervenit consilierul șefului statului român. Fac dosare consilierii.

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Am făcut o biserică atârnată pe bârne de lemn. Este teren intravilan. Este proprietatea mea. Nu pot să fac un cort din lemn? Pe plajă se poate face cort pentru sataniști. Asta le convine.

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Slujitoarea Satanei, Buzoianu, a zis: «Pârlește-mă». Buzoianu este copilul lui Satan. A făcut zonă tampon. A spus că proprietatea mea este zonă tampon. Este lemn. Eu nu am nevoie de autorizație de construire. Am nevoie de amplasament. Este proprietate intravilană.

Trebuie să scăpăm de USR-ul satanist. A venit un ONG bulgăresc. Vine cu consilierul lui Nicușor Dan și cu SPP-ul pentru o biserică ortodoxă. Cum să vină consilierul președintelui cu SPP-ul și cu unul de la o asociație de păsări și fluturi? Dumnezeu a făcut păsările și fluturii. Oamenii sunt vinovați dacă votează oameni care slujesc lui Satan. USR este satanist. Făceau ei tabere cu Soros. De asta se iubesc ei”, a declarat Gigi Becali.

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Gigi Becali a explodat după scandalul bisericii de la Techirghiol! Atac fără precedent la Diana Buzoianu și USR

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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