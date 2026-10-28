„Șmecher!”. Planul „diabolic” al lui Gigi Becali de a prelua Steaua de la Viorel Păunescu

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Dumitru Dragomir și-a adus aminte cum a preluat Gigi Becali echipa Steaua de la Viorel Păunescu. Oracolul FANATIK spune că miliardarul a profitat de faptul că Viorel Păunescu avea nevoie de bani împrumut, dar și de faptul că același Păunescu nu știa cum să scape de echipă și să o dea altcuiva.

Mitică Dragomir și-a adus aminte de planul „diabolic” al lui Gigi Becali de a pune mâna pe Steaua

Așa cum a remarcat jurnalistul Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii PROFEȚIILE lui MITICĂ, planul lui Becali a fost cu adevărat „diabolic”. „În momentul în care investești 10-20 de milioane atunci, sunt 100 de milioane acum. Gigi e șmecher, a știut ce face. De la început a știut că bagă bani și cumpără. Mi-a zis mie, bineînțeles. Credeți că, dacă n-are educație, e și prost? Ăsta n-are educație diplomatică, dar e de o inteligență nemaîntâlnită. El și Giovanni au o inteligență de asta, cred că au IQ 190.

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După primul milion, a zis: ». Pe atunci avea pământ, dar nu avea bani. Se împrumuta la noi. A riscat extraordinar de mult. Se baza pe faptul că avea avere, dar nu avea bani. De multe ori lua împrumut de la Viorel Păunescu. Și de la mine, și de la mulți alții. Lua de la 20 de oameni”, și-a adus aminte Dragomir.

Gigi Becali a riscat enorm pentru că a cumpărat Steaua, deși nu era miliardarul de astăzi

Mitică Dragomir și-a adus aminte cât de mult a riscat Becali atunci când a decis să cumpere Steaua, deși nu avea neapărat forța financiară să facă minuni peste noapte.

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„Gigi a riscat enorm. Putea să vină o perioadă în care pământul să nu crească, doi-trei ani, și era gata. Dar a început pământul să crească. Pământul pe care el l-a cumpărat ca să pască oile a devenit mai valoros decât aurul.

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El l-a luat cu un dolar sau cu 30 de cenți. M-a rugat pe mine să cumpăr cu trei dolari. Peste zece ani, eu l-am cumpărat de la el cu 300 de dolari! M-au învățat Taher, Viorel Hrebenciuc, eu câștigam mult. Aveam cinci ziare pe piață, vindeam 800.000 de ziare. N-am știut! Eu am plecat de la munca pământului, credeam că pământul… Până m-am prins eu, Gigi era multimilionar. Exact unde am cumpărat cu 300 de dolari, el îmi oferise cu trei dolari. Erau vreo 40 de hectare.

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A fost o înțelegere între el și Viorel. De când i-a dat primele două milioane, s-a știut că îi cumpără Steaua. Viorel voia să scape de Steaua. Eu știu tot! A fost un plan premeditat. Cu Babiuc, cu toți, și Babiuc a știut. Dacă găseau pe altul în locul lui Viorel, i-o dădeau. Pușcaș știe tot, cu lux de amănunte. O dădeau altuia dacă găseau. Gațu a influențat. Viorel voia să scape de Steaua. A zis că a dat destul, cât să mai dea?

Când au semnat actele, Viorel Păunescu parcă a câștigat la loto că a scăpat de Steaua. Era îngrijorat, săracul Gigi, atunci. N-a avut bani mulți. Giovanni i-a mai vândut un jucător, el a vândut din pământ și, odată, a început să crească. Se temea să nu piardă banii. Gigi, cât îl vezi tu, a avut grijă de bani”, a completat Dragomir.

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