Șmecheria cu care Mitică Dragomir e convins că va vedea live Aberdeen – FCSB fără să aibă abonament de Voyo!

FCSB joacă un meci crucial joi, de la ora 21:45, pe terenul celor de la Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Confruntarea va fi transmisă pe platforma Voyo, la fel ca şi returul dintre Drita şi campioana României.

Șmecheria cu care Mitică Dragomir e convins că va vedea live Aberdeen – FCSB

La PROFEŢIILE LUI DON MITICĂ, Dumitru Dragomir a dezvăluit că e gata să apeleze la un artificiu pentru a vedea în direct meciul tur din play-off-ul Europa League:

„Ştiu o şmecherie pe telefon şi îl văd acolo. Ştiu toţi, ştiţi şi voi. Nu am bani, nu am 5 euro pe lună. Dacă mă împrumutaţi voi, îmi fac. Am, nebunilor, cum să nu am abonament.

Mi-a făcut fiul meu şi mie şi nepoţilor. Cu Drita eram la restaurant cu cineva, am şi eu obligaţiile mele. Când am ajuns acasă, nici fiul meu n-a văzut. Totul pleacă de la bani.

Dacă nu ai o aparatură bună… A fost o defecţiune. Nimeni nu şi-a dorit, bineînţeles”, a spus Dumitru Dragomir la PROFEŢIILE LUI DON MITICĂ.

Drita – FCSB, transmisiune cu mari probleme! Platforma Voyo a cedat

Transmisiunea meciului Drita – FCSB a fost cu mari problema. , lucru care a stârnit un adevărat iureş în online-ul românesc. Cei de la Pro s-au repliat rapid şi au dus transmisiunea pe Pro Arena.

, începând din acest an. Este ultima şansă ca Voyo să transmită meciurile FCSB-ului din Europa, urmând ca din grupe, confruntările să fie transmise de Digisport şi Primasport.