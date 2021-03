Smiley, confesiune de suflet înainte de a deveni tată. E cel mai intim lucru pe care l-a spus vreodată

Smiley a făcut o confesiune de suflet înainte de a deveni tată, arătându-le fanilor săi o latură mai puțin cunoscută. Artistul și prezentatorul de la PRO TV și-a deschis sufletul în fața unui bun prieten și a spus câteva lucruri despre el despre care nu a mai vorbit niciodată.

Invitat în emisiunea lui Damian Drăghici de pe Youtube recent, iubitul Ginei Pistol a vorbit despre cel mai intim subiect pentru oricine: credința.

Andrei Maria, pe numele său din buletin, a spus că este credincios și toată viața s-a ghidat după încrederea pe care o are în Dumnezeu.

Smiley s-a spovedit: crede în Dumnezeu

Smiley a vorbit într-un mod profund despre legătura sa cu Dumnezeu și l-a impresionat pe interlocutorul său cu felul în care și-a expus convingerile personale.

„Suntem în contact direct tot timpul. Mă rog… din când în când mai pierd eu frecvența, cum cred că o pierdem fiecare, dar întotdeauna îmi caut azimutul în credință. Am niște valori insuflate de familia mea și de prietenii pe care-i am și caut să îmi păstrez calea cea dreaptă.

Evident, ca toată lumea, mai am și abateri, mai am și rătăciri, dar tot timpul îmi caut azimutul în credință, adică văd farul, văd lumina și zic: acolo trebuie să ajung. Și mă întorc iar la drumul meu. Sunt un om credincios. Cred în Dumnezeu și cred că fericirea nu poate să existe decât dacă există și credință”, este spovedania pe care a făcut-o Smiley pe Youtube.

Cântărețul a trăit o experiență de neuitat la Muntele Athos

Artistul a dezvăluit, de asemenea, că a fost pe Muntele Athos, acolo unde a petrecut câteva zile, aceea fiind una din cele mai profunde experiențe din punct de vedere creștinesc.

„Prima oară când am fost în Muntele Athos am stat la schitul Prodromu – locul în care am stat de fiecare dată atunci când am mers în Sfântul Munte – și pot să spun că, în momentul în care am plecat, am simțit că parcă mi-a luat cineva ceva de preț.

Adică în momentul în care am plecat, am simțit ce mi-a dat locul ăla. E o liniște, o energie specială a locului. Indiferent de credința pe care o ai, indiferent de religia pe care o ai, indiferent de ce crezi tu, locul ăla n-are cum să nu-ți dea o liniște, n-are cum să nu te îndemne la introspecție”, a mai dezvăluit Smiley.

