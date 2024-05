Smiley dă vestea cea mare despre relația cu Gina Pistol. Cei doi aniversează un an de la nuntă

Smiley dă vestea cea mare despre cu Gina Pistol. Cei doi aniversează un an de la nuntă. Celebrul artist și jurat de la Vocea României a oferit o serie de amănunte despre partenera de viață cu care se iubește de ani buni.

Smiley a făcut anunțul momentului despre căsnicia cu Gina Pistol. Prezentatorii sărbătoresc un an de la cununia religioasă

Smiley a făcut despre căsnicia cu Gina Pistol. Prezentatorii sărbătoresc pe 27 mai 2024 un an de la cununia religioasă, care a avut loc într-un peisaj idilic, la marginea pădurii Snagov. Evenimentul a fost unul grandios.

Îndrăgitul cântăreț a dezvăluit că lucrurile nu s-au schimbat între el și frumoasa blondină de când au semnat actele de căsătorie. Viața celor două vedete continuă să fie frumoasă, liniștită și departe de ochii curioșilor.

„A trecut deja un an?! Mie nu mi se pare nimic schimbat, e la fel de bine, de frumos si de vesel în casă și în relația noastră ca și până la căsătorie, noi suntem la fel unul față de altul, de fapt cu niște vacanțe în plus la activ și mai multă muzică pentru copii în urechi.

Cred că o relație nu poate fi schimbată de un act, relația își are cursul ei firesc, dinamica ei și în mod normal sentimentele și ceea ce leagă doi oameni se transformă doar odată cu timpul și cu viața, nu odată cu actul”, a spus Smiley pentru publicația .

Smiley, cuvinte de laudă la adresa soției sale, Gina Pistol

Smiley, pe numele din buletin Andrei Tiberiu Maria, are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale, Gina Pistol. Prezentatorul de la Românii au talent consideră că blondina are o energie de-a dreptul molipsitoare.

În plus, vedeta de la Pro TV adoră că partenera de viață are simțul umorului și că reușesc să se distreze foarte bine împreună. Râd mult pentru că fosta moderatoare de la Chefi la cuțite are un chef de viață uriaș.

Mai mult decât atât, artistul spune că în mariajul său există iubire, dorință și înțelegere. Nu a avut deloc emoții nici în privința maternității pentru că are alături un om care îi cunoaște meseria și pasiunea pentru muzică. Gina Pistol îi este de mare ajutor în tot ce face.

„Vorbim, planificăm împreună, ne bucurăm împreună de ce reușește să facă fiecare și cred că dorința de a ne vedea unii pe alții fericiți și împliniți face ca lucrurile să se așeze pe rând pe făgaș firesc și să creeze un tot, un întreg bun și solid.

E foarte caldă și iubitoare și mereu alături de oricine are nevoie. O iubesc cu tot ce este!”, a completat Smiley, mai arată sursa menționată. Blondina îl însoțește mereu pe artist la concerte, sesiuni sau întâlniri care au legătură cu munca sa.