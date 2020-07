Smiley, dezamăgit de fani după postarea despre coronavirus: ”Cea mai grea boală este răutatea”

Smiley a mărturisit în mediul online că este dezamăgit de oamenii care au scris numeroase mesaje răutăcioase la postarea sa legat de coronavirus. Cântărețul și-a spus părerea despre persoanele care nu cred în existența virusului din China, dar a fost aspru taxat de fani.

Fostul component al trupei Simplu spune că nu este o autoritate în domeniu și fiecare persoană are dreptul să îl creadă sau nu legat de pandemia care a pus stăpânire pe întreaga lume. Artistul a vorbit despre grija pe care fiecare trebuie să o aibă pentru cel de lângă el, dar a fost luat la rost.

„Puteți să mă credeți sau nu. Puteți să mă urmăriți sau nu. Să vă protejați sau nu. Să vă spălați pe mâini, mai des sau mai rar. Sunteți liberi să faceți ce vreți și să credeți în orice”, a scris prezentatorul de la „Românii au talent” pe pagina de Facebook.

Cântărețul Smiley, taxat de fani după postarea despre coronavirus

„Eu nu sunt o autoritate, eu trăiesc iubind și cântând, crezând în Dumnezeu, în acțiune, în Oameni și în Viață. Nu vreau să vă propun un exercițiu de credință, dar măcar, pentru un scurt răgaz, unul de imaginație și gândire: Cum ar fi că textul pe care l-am scris ieri să fie doar din grija pentru noi toți?

Cum ar fi să–mi asum, dinainte, să fiu înjurat, batjocorit, acuzat, luat la mișto, doar pentru că am îndemnat Oamenii să aibă grijă de ei? Cum te-ai simți să urezi sănătate și să fii înjurat înapoi?”, a continuat îndrăgitul artist mesajul din mediul online.

Juratul Vocea României, despre prietenii care au avut COVID-19

Smiley a declarat că a șters multe mesaje în care era jignit sau înjurat pentru că și-a spus punctul de vedere legat de coronavirus și a îndemnat oamenii să nu-și piardă încrederea în știință și în cadrele medicale care luptă zi și noapte ca bolnavii să se facă bine.

Juratul de la „Vocea României” de la Pro TV a mărturisit că are conștiința împăcată și nu ar lua niciodată bani să scrie despre acest virus. În plus, cântărețul a mărturisit că are prieteni tineri care au fost diagnosticați cu această boală pentru că ea nu este doar la televizor.

„Am citit și am șters cu greutate și mâhnire zeci de comentarii lipsite de orice formă de respect. Cred că avem nevoie să ne respectăm și să fim uniți. NOI. Cred că avem nevoie de oameni sănătoși, de o educație sănătoasă, într-o țară sănătoasă și civilizată. Mai ales în aceste vremuri…

Nu ar putea cineva să–mi ofere bani ca să scriu că am o cunoștință bolnavă de Covid. Niciodată. Nu în realitatea mea. Știu mai mulți oameni bolnavi de Covid, Oameni obișnuiți. Tineri. Nu sunt plătiți… Boala asta există și nu e doar la televizor.

Dacă vreți să o căutați, o găsiți în spitale sau în aglomerații. Depinde de toți să rămânem sănătoși, depinde de toți cât de mult se răspândește, iar superficialitatea, lipsa de respect și de educație nu ne fac bine. Ne țin pe loc sau ne dau înapoi.

Cred cu tărie, acum, că cea mai grea boala pentru noi toți este răutatea. N-o să mai scriu despre acest subiect. N-o să mai răspund la niciun comentariu pe această temă. Să ne vedem sănătoși! Vă fi bine!”, a mai scris Smiley.