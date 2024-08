Smiley, dezvăluiri despre relația cu Gina Pistol: “Nu am făcut niciodată asta”

Smiley a vorbit despre căsnicia sa cu Gina Pistol, oferind câteva informații și despre fiica lor, Josephine. Interpretul a mărturisit cum este să stai sub același acoperiș cu două fete. Smiley recunoaște că abia după venirea pe lume a lui Josephine a înțeles mai bine comportamentul femeilor.

Smiley, detalii despre Gina Pistol și Josephine

De când are două fete în viața sa, Smiley pare că este mai creativ și simte și el acest lucru. Josephine mai ales l-a schimbat căci l-a făcut să descopere sentimentul de tată.

Asistând la evoluția lui Josephine, interpretul a ajuns la concluzia că fetele/femeile de când se nasc sunt greu de înțeles de către bărbați. Problema este chiar la ei deoarece ei sunt, de fapt, cei confuzi, fiindcă au percepții diferite față de ceea ce îi înconjoară.

”Și pot să spun că de când se nasc sunt confuze. Nu ele sunt confuze, noi suntem confuzi în legătură cu tot ce înseamnă femeia. Femeia de când se naște este o structură complexă și bărbaților le e greu de când sunt mici să le înțeleagă.

Asta este o concluzie pe care am tras-o anul ăsta observând-o pe fii-mea. A, deci nu se întâmplă la un moment dat un declic, nu, ele așa sunt de la început.”, a precizat Smiley pentru .

Întrebat care este până în momentul de față, Smiley a dezvăluit că îi este foarte dificil când trebuie să plece de acasă, iar Josephine îl roagă să mai petreacă timp cu ea. Episodul îl zdruncină de fiecare dată.

”Cea mai mare provocare ți-o dă atunci când trebuie să pleci și îți spune: tati, te rog, nu pleca! Atunci e provocarea!”, a mai declarat Smiley, despre fiica lui, Josephine, pentru sursa menționată anterior.

Smiley și Gina Pistol, sinceri cu fiica lor

De altfel, și Gina Pistol este foarte ocupată în ultima perioadă, de când a acceptat propunerea de a fi prezentatoare MasterChef, la Protv. Filmările sunt în toi, iar Gina Pistol este nevoită să lipsească de acasă și o zi întreagă. Când trebuie să plece de acasă, mereu îi explică fetiței cât va fi absentă. Nu încearcă să iasă pe ușă pe furiș din teama de a nu o face să plângă.

”Nu am făcut niciodată asta, nu. Întotdeauna am fost foarte deschiși cu ea și întotdeuana i-am explicat. Nu am păcălit-o, nu am dispărut din peisaj. Pur și simplu am vorbit cu ea fix cum vorbești cu un om mare. Și, deși nu par, copiii înțeleg foarte multe. Adică noi asta am descoperit la Josephine.”, a spus și Gina Pistol.