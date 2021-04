Smiley, dezvăluiri neștiute despre fiica sa! Ce program folosește ca să-i dezvolte creierul: “Gina s-a conformat!”

Smiley (37 ani) trăiește, de aproape o lună, de când a devenit tătic, iubirea pură și necondiționată, care i-a schimbat radical optica asupra vieții. Artistul a aceptat invitația lui Mihai Morar de a participa la podcast-ul Fain & Simplu, în cadrul căruia a făcut dezvăluiri neștiute despre relația cu Gina Pistol, dar și despre cum o ajută pe fetița lor, Josephine, să-și dezvolte creierul, încă de când era în pântec.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Smiley este un artist pe care nu ai cum să nu-l apreciezi, fie că ai susținut sau nu cu echipa lui de la “Vocea României”, fie că ești sau nu fan “Românii au Talent”, fie că i-ai căutat sau nu muzica. Afișează o imagine simplă, exprimă bunătate, iar versurile lui ating milioane de inimi.

În cadrul podcast-ului Fain & Simplu, Mihai Morar spune că Smiley a “făcut lumea mai bună într-o perioadă în care lumea e din ce în ce mai rea”. Dincolo de cuvinte, veți descoperi un tată implicat și un partener de viață pe care Gina Pistol se poate baza necondiționat, dar și un artist care se lasă ghidat de divinitate în tot ceea ce face.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce i-a spus Smiley Ginei Pistol când l-a anunțat că nu poate face copii

Smiley i-a mărturisit lui Mihai Morar că relația cu Gina Pistol s-a construit cărămidă cu cărămidă și, în momentul în care ea i-a mărturisit că medicii nu i-au dat nicio șansă să devină mamă, i-a cerut să aibă răbdare și să creadă în ideea că o să primească ce-și dorește atunci când o să fie cu adevărat pregătită.

“A fost dorit, dar nu a fost planificat! Ginei nu i s-a dat nicio șansă să rămână gravidă și eu i-am spus atunci când mi-a zis treaba asta: ‘Ai răbdare! Nu e după noi! Dacă este să se întâmple se va întâmpla!’ Și cred că atunci nu m-a crezut. Și lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea fost pregătită pentru asta, că ea este dătătoarea de viață. Femeile au fost alese să dea viață, ele au drept de viață și de moarte. A venit într-un moment în care eu eram în pauză, nu am mai fost plecat, nu am mai fost solicitat să nu am timp să trăiesc asta. Vreau să îmi iau atestat de tată! (…) E o chestie pe care Dumnezeu a îngăduit să o trăiesc și vreau să trăiesc fiecare lucru în parte. Legătura mea cu Gina s-a construit caramidă cu cărămidă, fără așteptări prea mari… Lucrurile s-au așezat atât de bine, de natural, încât nu mai văd viața altfel. (…)

ADVERTISEMENT

“Gina îmi spune mereu: ‘Băi, tu ești testul meu de răbdare!’ “

Noi ne-am găsit în multe conjuncturi. Eu mă cunosc cu Gina de când eram mici, de când aveam 20 de ani. Cumva, de la distanță, ne simpatizam, dar nici măcar nu ne-am gândit, a fost cumva platonic. Dacă ne-am fi cunoscut mai demult, nu am fi rămas împreună, ori că eram eu prea zbuciumat, ori că era ea prea nerăbdătoare. Stând de vorbă, am realizat că dacă ne întâlneam mai devereme nu ne potriveam. Când ești pregătit să primești, atunci primești. Gina îmi spune: ‘Băi, tu ești testul meu de răbdare!’ A devenit mai așezată, mai echilibrată, pentru că ea e mai colerică, mai vulcanică, iar eu te pot scoate din sărite foarte ușor. Sunt foarte calm, sunt absent, nu ai ce să vorbești cu mine, stau plecat zile, nopți, nu e ușor pentru o femeie să stea cu unul ca mine. Cumva am fost un test de răbdare pentru ea care, probabil, a pregătit-o pentru următorul test de răbdare, adică ăsta.

Ea, pentru mine, e ce aveam nevoie ca prezență feminină în viața mea. Găsesc multe lucruri care îmi plac la oameni în Gina: este jovială, are un simț al umorului extrem de mare, nu mă plictisesc cu ea niciodată, ne plac același gen de cântăreți, aceeași mâncare, suntem foarte asemănători. Nu îmi pune întrebări inutile. E important pentru mine să am un om acasă care știu că mă așteaptă și nu pune la îndoială ceva din ce spun, vizavi de programul meu.”, a dezvăluit Smiley în podcast-ul lui Mihai Morar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Smiley și Gina Pistol folosesc programul Nuryl, pentru dezvoltarea creierului copilului

Emoționat, dar extrem de fericit, Smiley a dezvăluit cum se “scurg” orele petrecute în compania fetiței sale și a povestit ce program folosește, zilnic, de când Josephine era în burtică, pentru a o ajuta să-și dezvolte creierul la capacitate maximă.

“Așa fizic, mirosul e de mușețel, e un miros liniștitor, de fericire, combinat cu temeri, cu transpirație multă, e o combinație ciudată. Astăzi când am schimbat-o pe Josephine, îi spuneam Ginei că mie nu îmi miroase deloc. Eu o să fiu unul dintre tații cărora nu o să le miroasă rahatul copiilor lui. Dimineața ăsta e ritualul. Mă uit cum se trezește și are un ritual care pentru mine este un adevărat spectacol. Deschide ochii ușor, începe să se întindă și face toate fețele posibile. E foarte expresivă. E ceva fantastic. (…) Avem momente în care ne uităm unul la altul, ochi în ochi, și la un moment dat zâmbește. Eu nu cred că este ceva necontrolat, eu cred că ei simt lucruri, dincolo de faptul că nu văd în aceste momente prea bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

(…) Am descoperit programul Nuryl, care este dezvoltat de un muzician. Tipul ăsta a făcut programul pe copilul lui. În timpul ăsta, între 6 luni și 3 ani, i-a pus high information music, ce ajută la dezvoltarea creierului copilului. Adică i-a pus jazz, muzică clasică, experimentală. Am ascultat și eu, este extrem de obositor pentru noi. Sunt numai instrumente muzicale, sunete naturale, dar muzica jazz sau simfonică are multă informație muzicală și dificilă. Sunt chestii ciudate. Pentru copil – care nu știe cu ce că compare – e normal, el absoarbe informația asta și îl va ajuta să dezvolte altfel creierul și sinapsele.

Copilul lui, la 5 ani, a dezvoltat auz absolut. Auz absolut înseamnă că el recunoaște armonia instant. Lui îi cânți armonia, el ți-o recunoaște și ți-o și cântă. Asta e pe partea muzicală, dar până la 7 ani, copilul lui a învățat 5 limbi străine. E o terapie are îl ajută să absoarbă mult mai multă informație. Omul spune: ‘și după ce se nenaște, în momentul în care copilul stă și se joacă, sau doarme, sau îl hrănești, nu contează, tu pune-i muzică acolo, pentru că el va fi atent. Ea s-a conformat, nu a avut nimic împotrivă. Îi punea căștile pe burtică. I-a pus și piesele mele, am experimentat și partra cu valsul. Am încercat, într-o noapte de agitație, și chiar a avut efect.”, a povestit Smiley.

ADVERTISEMENT

Smiley: “Dacă copilul are iubire, restul vine de la sine”

Smiley i-a mărturisit lui Mihai Morar cum a reușit să-și învingă toate temerile în momentul în care și-a cunoscut fetița și a ținut-o pentru prima dată în brațe. Proaspătul tătic consideră că cel mai important pentru copii este să primească iubire din partea părinților.

“Fiind ambasador UNICEF, am avut ocazia să merg în niște medii foarte defavorizate și UNICEF a ajuns la concluzia următoare, care e foarte simplă: Dacă copilul are iubire, restul vine de la sine. UNICEF luptă pentru a ține familiile împreună oricât de greu ar fi pentru ei din punct de vedere material. E mult mai bine ca toți copiii să rămână în familiile lor, pentru că vor beneficia de iubire, pe care nu au cum să o aibă în centre de plasament, doar pentru că acolo li se dă o masă în plus. Pentru copii cel mai important este să aibă părinții aproape și să-i iubească. Eu cred că asta e cel mai important, chiar dacă nu te pricepi la educație, că nimeni nu se pricepe practic. Noi nu ne pricepem cum se crește cel mai bine copilul, când te vezi în fața faptului împlinit, trebuie să o faci. (…)

ADVERTISEMENT

Părinții mei mi-au spus că am două mâini stângi, sunt împiedicat, mă împiedic singur pe stradă, îmi cad lucruri din mână frecvent. Atunci când am ținut-o pentru prima dată în brațe, am rămas șocat că toate temerile mele au dispărut într-o fracțiune de secundă. Cumva era ceva care îmi lipsea și doar s-a atașat trup și suflet de tine. Nu ai cum să o dai în bară. Dacă ai grijă de tine, dacă iubești ceea ce ești tu, nu ai cum să nu iubești ceea ce face parte din tine. Mulțumesc în fiecare zi că trăiesc asta și că mi s-a îndeplinit și dorința asta! Cred că toate se întâmplă atunci când ești pregătit să le primești. Dacă primești toate lucrurile dintr-o dată, fără să fii pregătit, riști s-o dai în bară, cu tine și cu ceea ce primești.”, a spus Smiley.