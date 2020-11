Smiley, dezvăluiri surprinzătoare: ,,N-am mai facut asta din adolescență”

Smiley și-a surprins urmăritorii din mediul online cu o postare în care le-a mărturisit acestora că este pregătit să înceapă un nou capitol din viața sa, făcând trimitere la viața de părinte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Smiley așteaptă cu nerăbdare să devină tătic, iubita lui, Gina Pistol, urmând să nască în aproximativ patru luni. Acesta se pregătește intens pentru rolul de părinte.

Recent, îndrăgitul cântăreț a postat o fotografie inedită pe rețelele de socializare, alături de un mesaj referitor la viitorul lui copil și la resposabilitățile de părinte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Smiley, dezvăluiri surprinzătoare. Cum se pregătește pentru rolul de părinte

Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală românească. Deși este ocupat cu proiectele în care este implicat, solistul își face adesea timp și pentru fanii lui de pe rețelele de socializare, pe care îi ține la curent cu evenimentele din viața sa.

Aceștia i-a surprins pe internauți cu o imagine de senzație. Artistul este conștient că rolul de tată vine la pachet cu noi provocări și a ieșit la o plimbare în parc, mărturisind că nu a mai făcut astfel de plimbări din adolescență. Smiley se pregătește intens pentru rolul de părinte, iubita sa, Gina Pistol, fiind însărcinată în cinci luni.

ADVERTISEMENT

Alături de fotografie, prezentatorul show-ului ,,Românii au talent” a scris un mesaj, dând de înțeles că plimbările în natură sunt un antrenament pentru momentul în care va deveni tată și va fi nevoit să își scoată fetița la plimbare în parc.

,,azi am fost in parc. n-am mai fost in parc, la plimbare, din adolescenta. incep sa mi fac mana💪🏼🎀🍼🦄 “, a scris artistul în dreptul postării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT A post shared by smiley_omul (@smiley_omul)

ADVERTISEMENT

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, care și-au exprimat admirația față de artist, mulți dintre ei declarând că sunt siguri că Smiley va fi un tătic extraordinar și responsabil.

,,Cred ca vei fi un tatic deosebit”, ,,Si ce mândru vei fi cu fiica ! 👍” sau ,,Te pregătești pt plimbări cu căruciorul, al comoarei tale!!! ♥️”, reprezintă doar o parte din comentariile internauților.