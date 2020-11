Fanii show-ului ,,Românii au talent” au fost surprinși să afle cine îl va înlocui pe Andi Moisescu la masa jurului emisiunii. Se pare că Smiley va deveni jurat în cadrul îndrăgitei competiții televizate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși filmările pentru preselecţiile sezonului 11 din “Românii au talent” au luat sfârșit, emisiunea difuzată pe PRO TV aduce multe noutăţi. După plecarea lui Mihai Petre, care a fost înlocuit de Alexandra Dinu, și prezentatorul TV Andi Moisescu părăsește formatul

De altfel, din cauza pandemiei, în sezonul 11 s-a renunțat la public, iar în spatele juraților va apărea un panou cu leduri și imagini. Anul acesta, emisiunea s-a filmat la studiourile din Ștefănești.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Smiley îi ia locul lui Andi Moisescu în juriul Românii au talent. De ce a părăsit acesta emisiunea

După ce realizatorul TV Andi Moisescu, în vârstă de 48 de ani, a aflat că are coronavirus, producătorii emisiunii au decis să îl înlocuiască pe acesta de la masa juriului. Poziția acestuia va fi preluată de cântărețul Smiley, care a fost prezentatorul show-ului, alături de Pavel Bartoș.

Astfel, la masa juriului se vor afla Andra, Alexandra Dinu şi Florin Călinescu și Smiley. Partenerul de viață al Ginei Pistol va apărea cu niște codițe și cu păr lung în prima parte a emisiunii difuzate pe PRO TV.

ADVERTISEMENT

De asemenea, s-a renunţat la public din cauza contextului pandemic, în spatele juraţilor aflându-se un panou cu leduri şi imagini pe nişte ecrane. Totul a fost filmat în studiourile din Ştefăneşti, iar Smiley şi Pavel Bartoş le-au transmis un mesaj pe rețelele de socializare celor 800 de concurenți care au participat la preselecțiile show-ului.

“Filmările de interior le-am terminat, cele de exterior abia încep”, au declarat cei doi în mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Petre va fi înlocuit de Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu. Frumoasa blondină a devenit cunoscută ca urmare a emisiunii pe care a moderat-o, ProMotor, dar și datorită filmelor și serialelor din Italia în care a jucat.

„Sezonul 11 «Românii Au Talent» nu mă va mai găsi la masa juriului. Experiența «Românii au talent» este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulțumesc Pavel Bartoș, Smiley, Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe și vouă, cei care ați confirmat de fiecare dată că «Românii Au Talent» este, fără îndoială, cel mai bun show de entertainment din România. Mult succes în noul sezon și în noua formulă! Vă asigur că ne vom revedea curând”, a mărturisit Mihai Petre pe o rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT