Smiley, imagine emoționantă de 8 martie. Cum a apărut alături de Gina Pistol, Josephine, mama și bunica lui

Smiley a făcut publică o imagine emoționantă de 8 martie. Îndrăgitul solist, în vârstă de 39 de ani, s-a afișat pe rețelele de socializare, alături de cele mai importante femei din viața sa: soția, fiica, mama și bunica lui. Fanii au fost entuziasmați când le-au văzut pe acestea.

Smiley s-a fotografiat astfel, ținându-și fiica, pe Josephine, în brațe și având grijă, la fel ca până acum, să nu-i dezvăluie chipul. În același timp, bunica lui și Gina Pistol i s-au rezemat de umeri, iar mama sa a preferat să-și afișeze zâmbetul foarte similar cu al fiului.

Cântărețul nu a postat poza oricum și a scris câteva cuvinte care au stârnit emoție în rândul admiratorilor lui. El a subliniat cât de esențială este prezența unei femei în viața unui bărbat și nu a uitat să ureze tuturor femeilor, de altfel, celebrul ”La mulți ani!”

”În toți anii ăștia, cred că s-au spus cam toate mesajele frumoase de 8 martie. Poate un lucru s-a omis. Să știți că voi sunteți principalul motiv care ne împinge să trecem peste momente grele, să ne bucurăm de fericire, să trăim mai împliniți. Împreună cu voi. La mulți ani tuturor femeilor! Sunteți vis!”, a notat interpretul

Smiley pare un bărbat împlinit la cei 39 de ani, căci pe lângă cariera de muzician are iată și o familie minunată. Din 2021, aceasta i s-a mărit, . Încă de la naștere, celei mici i se păstrează identitatea de către părinți.

Gina Pistol și Smiley și-au ținut secretă povestea de dragoste până în 2020, iar atunci au dezvăluit-o deoarece fosta prezentatoare de la Antena 1 a rămas însărcinată. În 2021 a născut o fetiță perfect sănătoasă și despre care a mărturisit că și-a dorit-o foarte mult.

Gina Pistol a devenit mamă pentru prima oară la 40 de ani

și consideră această situație o minune, deoarece i s-a spus până atunci că nu poate avea copii. Fix când se aștepta mai puțin și chiar la începutul perioadei de menopauză, a aflat că a rămas însărcinată.

” (…) Am ajuns la munte, am băut un pahar de vin din ăla de țară și a doua zi îi povestesc lui Andrei: băi, a fost ceva ciudat. Am trăit ceva ciudat. Și Andrei a început să facă glume cu mine. Eu nu am știu că am rămas însărcinată, dar am simțit așa că toată sursa universului era la mine în pântece. Parcă făceam parte din tot și totul făcea parte din mine.

M-am întors la filmări, eu am crezut că sunt la premenopauză pentru că aveam bufeuri, nu-mi era bine și de fapt eu eram însărcinată. Țin minte că colegă îmi zisese: fă-ți un test de sarcină și i-am zis: termină cu prostiile că îl fac degeaba. Oricum a fost așa o chestie, nici nu eram în perioada fertilă atunci… jur, a fost ceva mistic”, a spus Gina Pistol în podcastul lui Mihai Morar.