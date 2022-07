Smiley împlinește 39 de ani. De ce s-a destrămat trupa Simplu și câți bani câștiga la un singur concert: „Îi împărțeam egal”

Smiley sărbătorește pe 27 iulie aniversarea a 39 de ani, o vârstă până la care a atins multe obiective în viață. Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, face parte din proiecte consacrate de la Pro TV, precum Românii au talent și Vocea României, și are una dintre cele mai de succes companii de producție muzicală. În plus, așa cum el a dezvăluit în repetate rânduri, de când Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol, a venit pe lume, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade. Artistul a devenit cunoscut odată cu lansarea trupei Simplu, iar cu ocazia zilei sale de naștere, Piticu’, fostul său coleg, a oferit un interviu în premieră pentru FANATIK, în care a spus ce relație există acum între ei.

Cu ocazia aniversării lui Smiley, Piticu’, fostul coleg de la Simplu, a făcut dezvăluiri în premieră despre destrămarea formației și banii câștigați

Chiar de ziua , Piticu’ a dezvăluit câți bani câștigau și cum se împărțeau onorariile în formația Simplu, dar și cu ce se ocupă acum foștii membri ai formației.

Piticu’, deși a mai scos piese solo după destrămarea grupului muzical, a ales să își deschisă propria școală de dans. A ajuns să facă performanță cu copiii și să câștige premii în afara țării, dar asta nu i-a potolit dorul de a mai cânta alături de cei care i-au fost, cândva, colegi.

În exclusivitate pentru FANATIK, Piticu’, pe numele lui real Ionuț Dumitru, ne-a dezvăluit în ce relații se află atât cu vedeta PRO TV, cât și cu ceilalți membri ai trupei.

„Am rămas în aceleași relații, atât că nu prea ne vedem foarte des. Fiecare trăiește treaba lui și e mai greu. Îl sun mereu de ziua lui, cum să nu. La noi nu există să nu ne sunăm de ziua noastră. Cu toată lumea sunt în aceeași relație.

Lui Smiley îi scriu și după vorbim la telefon, pentru că este prin studio sau este prins cu emisiuni și nu răspunde mereu”, a declarat Piticu’, pentru FANATIK, cu câteva ore înainte de ziua lui Smiley.

Care este adevărul din spatele destrămării trupei Simplu, la aproape 10 ani de când aceasta s-a produs?

Formația s-a destrămat în anul 2013, dar niciodată nu s-a spus care a fost adevăratul motiv a rupturii dintre băieții care au scris istorie cu piese precum „O secundă”, „Oficial îmi merge bine” și „Mr. Originality”. Aproape zece ani mai târziu, Piticu’ face lumina pentru toți cei care le-au ascultat muzica pe repeat și au încercat să le reproducă coregrafiile.

„Separarea s-a produs pentru că s-a întâmplat să prindă CRBL și Smiley mai multe contracte și nu au mai avut timp să mergem la concerte și s-a hotărât să luăm o pauză… și pauză a rămas. O pauză din 2013, de 9 ani”, ne-a spus Piticu’.

„În perioada aia luam 5000-5500 de euro”

Piticu’ a dezvăluit în premieră, pentru FANATIK, care era onorariul pe care îl primea fiecare membru al trupei, dar și cine depunea cel mai mare efort ca trupa să facă performanță. Succesul și popularitatea de care s-au bucurat a fost garantat atât de calitățile vocale ale soliștilor, cât și de coregrafiile acrobatice, care de multe ori conțineau elemente riscante.

„Întotdeauna erau banii exacți, niciodată nu s-a făcut diferența la chestia asta. Că ală ia 300 sute, că ăla ia 1000 sau chestii de genul ăsta. Tot timpul banii s-au împărțit egal. Nu a existat. Am plecat de la zero toți. Am plecat toți la același drum, am depus toți aceeași muncă, chiar dacă pentru unii a fost mai mult cântat, iar pentru unii a fost mai mult dans.

Efortul cel mai mare este la dans, nicidecum la cântat. Ei au fost conștienți tot timpul de chestia asta. Este multă muncă acolo, mai ales la ce făceam noi în perioada aceea. Coregrafie acrobatică și toate schemele alea, învârteala în cap, dat peste cap, învârtit pe spate. Noi în perioada aia luam 5000-5500 de euro, pe care îi împărțeam”, a adăugat Piticu’, fost coleg de trupă cu Smiley.

Există șanse ca trupa Simplu să se reunească?

Reunirea trupei a fost luată în calcul de foarte multe ori. Chiar recent, băieții au adus în discuție o întâlnire în care să stabilească condițiile în care ar putea avea loc o nouă colaborare. Reînființarea trupei a fost de câteva ori gata să se producă, dar mereu a intervenit ceva și proiectul a fost amânat pentru mai târziu. Acum, însă, Piticu’ a spus care sunt șansele că băieții de la Simplu să mai urce pe scenă în formula care i-a consacrat.

„Mi-aș dori să se reunească trupa. A mai fost o discuție acum vreo doi ani de zile pe chestia asta, să facem o chestie, să ne reunim. Dar am fost prinși cu diferite proiecte și este mai greuț să ne strângem toți”, a dezvăluit Piticu’ pentru FANATIK.

„Din punctul meu de vedere nu există nicio șansă să mai vedem trupa Simplu și o spun cu durere în suflet. Asta pentru că imaginea cu care oamenii au rămas despre trupă este că e o formație care dansează, care face break-dance, care cântă, care sunt frumoși, tineri, dinamici.

Noi nu că nu mai putem să cântăm, nu asta e problema, dar nu am vrea să stricăm imaginea pe care o știe lumea. Nu mai dansăm. Sau dansăm în funcție de cât bem, care mai de care în funcție de distracție. Nu mai suntem chiar tineri”, a precizat CRBL.

Cu ce se ocupă acum ceilalți membri ai trupei Simplu?

Dacă Smiley, CRBL și Piticu’ se află în continuare în lumina reflectoarelor, Francezu’ și Omul Negru au intrat, cumva, într-un con de umbră. Piticu’ a dezvăluit că este întrebat frecvent despre ei, astfel că a ținut să le transmită un mesaj fanilor.

„Francezu’ știu că are o firmă de tunning. Face tunning la mașini și face și tatuaje. Asta este pasiunea lui, dintotdeauna i-a plăcut să deseneze. Și a fructificat-o prin tatuaje.

Iar Omul Negru lucrează la Media Pro, a lucrat de când era cu Simplu. El niciodată nu a fost genul care să îi placă să iasă în față. Ei au fost genul de trupă, cu trupa să apară. Sunt ok, sunt bine toți. Francezu’ are și el o fată, care este campioană la înot, Omul Negru are și el o fetiță de trei ani”, a dezvăluit Piticu’ pentru FANATIK.