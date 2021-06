Smiley este tătic de mai bine de trei luni și adoră să petreacă timp cu fetița lui și a Ginei Pistol. Prezentatorul de la „Românii au talent” s-a fotografiat într-o ipostază emoționantă alături de micuța Josephine.

ADVERTISEMENT

Cântărețul vrea să fie un tată bun pentru fetița lui și întotdeauna o ajută pe Gina Pistol atunci când vine vorba de baia micuței, de legănat sau chiar de schimbatul scutecelor.

Smiley, ipostază emoționantă alături de fiica lui. Cum a fost surprins iubitul Ginei Pistol

Duminică, Smiley le-a arătat fanilor cum arată un moment din . Artistul s-a lăsat fotografiat în timp ce îi schimba scutecul lui Josephine, iar imaginea a atras zeci de mii de aprecieri.

Iubitul Ginei Pistol nu vrea să rateze niciun moment din viața fetiței lui. În plus, artistul niciodată nu o lasă singură pe prezentatoarea de la „Chefi la Cuțite” atunci când vine vorba de Josephine.

ADVERTISEMENT

Cu o pălărie pe cap, Smiley le-a arătat internauților cum schimbă un scutec „cu stil”, fără a uita să le transmită acestora gânduri bune.

„Cum să schimbi un scutec cu stil. Pălărie nouă, tricou de la Irina Voinea. Vă doresc o duminică deosebită!”, a scris juratul de la „Vocea României” pe Instagram.

„Frumoasă imagine”, „Tata Smiley! Ce frumos”, „O imagine care face cât o mie de cuvinte!”, „Ce drăguț”, „Te asortezi cu cea mică! Ești un tătic minunat!”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii pe care le-a primit artistul.

ADVERTISEMENT

Smiley, dezvăluiri despre viața de tătic

În urmă cu câteva săptămâni, Smiley i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță și cu cine seamănă micuța Josephine.

Artistul spune că fetița lui are nasul Ginei Pistol, însă nu-și poate da seama ce culoare vor avea ochii, nefiind foarte clară în această perioadă. Smiley a mai spus că Josephine are picioarele lungi și speră ca nasul ei să nu semene cu al lui în viitor.

ADVERTISEMENT

„Josephine are 2 luni și jumătate. Când am plecat de acasă, ne-am jucat, am gângurit un pic, mi-a zâmbit, zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit de orice, poate să se întâmple orice că nu are ce să fie rău.

(…) Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa. Nu are forma nasului meu”, a mai spus Smiley în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Cântărețul este foarte implicat în creșterea fiicei lui și este mereu alături de Gina Pistol. În plus, Smiley nu vrea să piardă niciun moment important din viața micuței.

Josephine este foarte cuminte, după cum a mai spus Smiley, ba chiar doarme toată noaptea, așa că trezitul devreme nu este o povară pentru cei doi părinți.

Gina Pistol a devenit mămică la începutul lunii martie și a recunoscut că primele săptămâni au fost dificile, însă are parte de sprijinul necondiționat al lui Smiley.