Smiley, mesaj de susținere pentru CRBL de la Survivor România 2022. Ce i-a transmis vedeta

Juratul de la SuperStar România are un mesaj de susținere pentru fostul coleg de trupă, CRBL, care a acceptat provocarea de a pleca în Republica Dominicană, în echipa Faimoșilor.

Aflat într-o vacanță exotică alături de iubita sa, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine, nu a uitat de competiția sportivă Survivor România 2022.

Direct din Maldive, Smiley a ținut să precizeze că-l va urmări pe CRBL în emisiunea prezentată de Daniel Pavel, care începe duminică, 16 ianuarie 2022.

ADVERTISEMENT

Smiley, de partea lui CRBL de la Survivor România 2022. Ce a declarat

Cu această ocazie a scos la iveală un amănunt foarte important. Mai în glumă, mai în serios Smiley a mărturisit că i-ar fi plăcut să facă parte din sezonul actual de la Pro TV.

„Domnule, nu știu cum s-a întâmplat. Eu am plecat împreună cu toată echipa Survivor România în junglă. Dar, cumva, cred că am încurcat zborurile și am ajuns în altă junglă.

ADVERTISEMENT

Așa că e clar! Pierd sezonul ăsta. Dar nu se știe niciodată, poate sezonul următor! Dar nicio problemă, cred că-l vom urmări cu toții la televizor începând de astăzi.

Hai să vedem ce se întâmplă la Survivor România, hai CRBL!”, a spus artistul pe contul de , la secțiunea Stories.

ADVERTISEMENT

Eduard CRBL, nerăbdător să înceapă Survivor România 2022

Eduard CRBL face parte din echipa Faimoșilor, artistul declarând că abia așteaptă să înceapă sezonul cu numărul trei de la Survivor România 2022.

Vedeta luptă în aceeași tabără cu alte persoane publice, printre care se numără: Andreea Tonciu, Cătălin Zmărăndescu, Elena Chiriac, Emil Rengle, Laura Giurcanu, Otilia, Radu Itu, Robert Niță, Roxana Ciuhulescu, TJ Miles și Xonia.

ADVERTISEMENT

Fostul component al formației Simplu a precizat că nu dorește să facă promisiuni pe care nu le poate onora, subliniind că în competiția de la Pro TV va fi el însuși.

„Același eu pe care îl știți de 20 de ani”, este descrierea făcută de vedetă pe rețelele de socializare în urmă cu câteva zile.