Smiley, moment stânjenitor la un eveniment. Ce a pățit cântărețul pe scenă

Juratul de la SuperStar România este unul dintre cei mai buni artiști români, dar asta nu înseamnă că nu are parte de momente stânjenitoare atunci când apare în fața fanilor. Acest lucru i s-a întâmplat chiar în urmă cu puțin timp.

Smiley, întâmplare nefericită la un concert: ”Mi-a căzut instalația”

Smiley a fost invitat să cânte la un club select de la Marea Neagră, unde din păcate, a fost protagonistul unei întâmplări mai puțin plăcute. și vedeta de la Pro TV a rămas fără instalație în timpul concertului.

„Da, mi-a căzut, un pic, instalația! Să sperăm că nu mai întâmpinăm probleme de genul ăsta… Facem o probă de microfon, să vedem dacă ne auziți”, a spus artistul pe scena evenimentului de pe litoralul românesc, scrie .

Prezentatorul de la Românii au talent a rezolvat în cele din urmă situația, iar vocea i s-a auzit din nou în microfon. Fostul component al formației Simplu și-a dus la bun sfârșit concertul din clubul de noapte, următoarea sa melodie fiind Caii verzi pe pereți.

Smiley a uitat versurile unei piese

Din păcate, nu este pentru prima oară când solistul are parte de astfel de probleme. Smiley a uitat versurile unei piese în urmă cu ceva timp, când susținea un concert la Sala Palatului, în fața lui Gabriel Cotabiță.

Și unde mai pui că era vorba chiar de o melodie din repertoriul îndrăgitului cântăreț de muzică ușoară. a declarat la momentul respectiv că s-a emoționat și de aceea a uitat versurile piesei.

„Băi, am uitat versurile. Asta e, ce să facem… A fost foarte emoţionant. Eu nu l-am mai văzut după ce a făcut accidentul şi m-am bucurat să îl vad bine, sănătos. Am avut emoţii că am cântat piesa lui, în faţa lui”, a spus Smiley, potrivit .