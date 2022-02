Smiley, susținut de părinți la lansarea filmului „Odată pentru totdeauna”: „Este un om care muncește enorm”

Miercuri, 23 februarie, a avut loc avanpremiera de gală a filmului „Odată pentru totdeauna”, peliculă regizată de Iura Luncașu, cu Smiley protagonist.

Cântărețul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre acest eveniment important din viața lui profesională. Smiley a dezvăluit prin ce stări a trecut în timpul filmărilor și cum l-a afectat în plan personal faptul că a trebuit să se pună în pielea unei persoane care suferă de depresie.

Părinții artistului au fost, de asemenea, prezenți la și au vorbit cu mândrie despre reușitele fiului lor. De altfel, aceștia au mărturisit și cum se descurcă solistul în rolul de tată.

Cum a ajuns Smiley protagonist în „Odată pentru totdeauna”?

În „Odată pentru totdeauna”, Smiley interpretează rolul lui Alex, un regizor care trece printr-o perioadă dificilă a vieții sale, în care se luptă cu depresia.

Smiley a dezvăluit că Iura Luncașu i-a povestit despre personaj pe parcursul filmărilor. Scenariul spune, de fapt, povestea de viață a regizorului și a considerat că artistul se potrivește foarte bine cu rolul.

„Nu știu de ce s-a gândit la mine. Eu am fost foarte neîncrezător. Am zis ‘Bă, nu îmi iese să fac asta. Pare un film destul de greu.’ E un film foarte important pentru el.”, a dezvăluit cântărețul.

Smiley: „Eram transformat. Nu înțelegeam de ce sunt trist”

Chiar dacă la început a fost temător, Smiley recunoaște că și-a intrat foarte bine în rol. Artistul a ajuns chiar să nu se mai recunoască, iar starea de tristețe pe care a trăit-o pe parcursul filmărilor și-a pus amprenta asupra psihicului său.

„Am avut timp. Eu m-am dedicat acestui rol și acestei perioade cu totul. Mi-am rupt o lună de zile din viață și am plecat și cu Gina după mine. N-am mai făcut altceva în timpul ăla.

Eram, oarecum, transformat față de ce sunt eu în general. Eram trist. Eram afundat, așa, într-o melancolie, nostalgie. Am stat așa vreo 2-3 luni. Am rămas într-o tristețe din asta, nu înțelegeam de ce sunt trist.”, a povestit Smiley.

Prin acest rol, cântărețul spune că a învățat să-și înțeleagă prietenii care se confruntă cu depresia și a conștientizat că “boala secolului” înseamnă mai mult decât o perioadă de tristețe.

„Despre depresie s-a tot vorbit și am avut prieteni care au trecut prin asta și care încă se tratează. Am fost alături de ei, dar nu am înțeles până la capăt. Am crezut că e o perioadă de tristețe mai profundă sau o perioadă mai grea din viață.

Dar, trecând prin episoadele astea în film și discutând cu Iura, care a trăit asta, mi-am dat seama că e mult mai mult de atât și că sunt niște chestii pe care nu le poți controla deloc. Creierul îți joacă feste, efectiv.”, a mărturisit solistul.

Părinții lui Smiley au fost prezenți la avanpremiera filmului

Părinții artistului au fost alături de fiul lor la acest eveniment, așa cum s-a întâmplat întotdeauna când Smiley a avut nevoie de susținere. Vizibil emoționați, dar mândri, au declarat că Andrei Maria, așa cum se numește Smiley în buletin, muncește enorm pentru a avea succes.

„Eu sunt mai emoționat decât soția mea. Sperăm să aibă cel puțin același succes pe care-l are în muzică și, în general, în viața lui de artist. Să sperăm că o să pășească cu dreptul în lumea cinematografică.

Este un om care muncește enorm. Asta l-a ajutat să reușească în toate proiectele. Eu, de multe ori, am spus că n-aș fi putut să muncesc atât de mult cât muncește el, în niciun domeniu. Nu pot să am alte vorbe decât la superlativ despre el.”, a spus tatăl artistului.

Mama lui Smiley recunoaște că nu se aștepta ca băiatul ei să ajungă să aibă atât de mult succes, dar că, în timp, a demonstrat de ce este capabil.

„I-a fost greu și lui să vadă propriul rol, care l-a jucat în acest film. Probabil că, prin acest rol, își poate căpăta alt statut.

N-am crezut niciodată, dar el, în timp, și-a dovedit talentul, dragostea pe care a avut-o pentru muzică de mic. Acum, mai nou, actorie. Vedem acum ce o să fie. A fost susținut. Am fost niște oameni deschiși. Ne-am spus lucrurilor pe nume, în față. Ne-am corectat.”, a declarat mama cântărețului.

, bunicii sunt topiți după nepoata lor și recunosc că abia așteaptă să mai crească, pentru a putea desfășura cât mai multe activități împreună. Sunt de părere că rolul de tată l-a responsabilizat și mai mult pe Smiley, dar că asta li se datorează și lor, care i-au servit drept exemplu.

„E foarte implicat. El a primit și acum dă la rândul lui ceea ce a primit de la noi. Copilul fără afecțiune, fără dragoste, fără prezență nu-ți aparține. Aparține altora care-l cresc. Dar ei chiar îl cresc împreună. E foarte frumos.”, a explicat cea care i-a dat viață lui Smiley.