Smiley, reacție neașteptată după ce Jo și Juno au apărut împreună: ”Nu mai înțeleg nimic”

Smiley a avut o reacție total neașteptată după ce Jo și Juno au apărut împreună, fanii știind că cei doi nu mai formează un cuplu. Iubitul Ginei Pistol a ținut să fie lămurit în această privință pentru că nu mai știe ce să înțeleagă.

Fostul component al trupei Simplu a ascultat ultima piesă lansată de cei doi, intitulată „Mă mai ia”, lucru care l-a făcut să se întrebe care este natura relației dintre Jo și Juno în condițiile în care în perioada în care se compunea melodia nu erau un cuplu.

Jo, pe numele ei real Ioana Anuța, și Juno au trăit o poveste foarte frumoasă de dragoste timp de doi ani, dar s-au despărțit în vara lui 2020, în prezent reușind să colaboreze împreună pe plan profesional. De aici au plecat și speculațiile care îi dau împăcați.

Smiley, declarație surprinzătoare. S-au împăcat artiștii Jo și Juno?

„Voi sunteți despărțiți sau v-ați împăcat?! Nu mai înțeleg nimic.. Când am făcut piesa asta, erați despărțiți… Vă rog să mă lămuriți!!!”, a scris Smiley în mediul online după ce a ascultat melodia lansată de Jo și Juno.

Frumoasa blondină nu a reacționat în niciun fel, însă se poate spune că versurile piesei sale vorbesc de la sine. Vedeta și fostul partener de viață au reușit să treacă peste neînțelegerile din trecut, piesa lor fiind un real succes în online.

„Și mă ia câteodată dorul de tine / Câteodată te-as vedea /Dar știu ca nu-mi face bine / Chiar dacă mă mai ia / Te simt, te văd cum mă privești”, sunt câteva dintre versurile cântate de Jo.

Piesa „Mă mai ia” a fost lansată în urmă cu mai puțin de 12 ore și a adunat un număr foarte mare de vizualizări pe Youtube. Melodia a fost ascultată de peste 29.400 de internauți, care au apreciat emoția transmisă de versurile acesteia.

„Îmi doresc foarte mult ca dintr-un anumit punct al vieții mele să țin foarte privată viața personală. Am greșit că am făcut-o mai publică decât trebuia. Sunt foarte împlinită, am oameni care sunt în jurul meu.

Nu o să stresez oamenii cu poveștile mele mai puțin fericite. Mă bucur că am familia fericită și o am aproape, în rest nu contează absolut nimic”, a declarat blondina în momentul despărțirii de Juno pentru Antena Stars.

