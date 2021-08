Smiley și-a făcut o autocaracterizare sinceră. Care sunt defectele iubitului Ginei Pistol 

Smiley și-a făcut o autocaracterizare sinceră și a dezvăluit care sunt defectele, dar și calitățile lui.

Iubitul Ginei Pistol a făcut declarații sincere în cadrul unui interviu, unde a vorbit și despre cea mai mare fobie pe care o are.

Juratul de la „SuperStar” este unul dintre cei mai apreciați artiști din România și s-a lansat în muzică la începutul anilor 2000. Anul acesta, viața i s-a schimbat complet, după ce a devenit tătic în luna martie.

Smiley și-a făcut o autocaracterizare sinceră în cadrul unui interviu. Artistul a recunoscut care sunt defectele, dar și calitățile lui.

face parte din juriul emisiunii de talente „SuperStar”, care va începe din această toamnă la Pro TV. Cântărețul așteaptă cu nerăbdare ca telespectatorii să vadă noul show, pe care îl descrie ca fiind „un mix de superemoție și supertalent”.

Smiley a fost provocat să-și facă o autocaracterizare cu cele mai sincere cuvinte. Îndrăgitul cântăreț și compozitor a început cu defectele, spunând despre el că este „leneș, dezordonat și delăsător”, conform

Atunci când a ajuns la calități, artistul a spus că se consideră „simpatic, glumeț și ambițios”.

Juratul de la „Vocea României” a dezvăluit și un lucru mai puțin cunoscut despre el. Se pare că artistul are și o fobie de șerpii veninoși, după cum a menționat în cadrul aceluiași interviu.

„Dacă am o fobie? Da, șerpii cred. Deși nu m-am întâlnit niciodată cu șerpi veninoși, da am fost odată pe o insulă și scria acolo: ‘Aveți grijă că sunt șerpi veninoși!’ Știi cum am mers, am stat cu morcovul toată ziua”, a mai spus cântărețul.

Smiley, jurat într-o nouă emisiune la Pro TV

de la Pro TV, în calitate de jurat. Cântărețul are o vastă experiență în această postură, din moment ce a jurizat „Vocea României” încă de la primul sezon.

Iubitul Ginei Pistol îi îndeamnă pe fani să urmărească noul show de talente care va începe chiar în această toamnă, asigurându-i că vor fi momente inedite.

„Neapărat să dați drumul la televizor. O să aveți ce să vedeți. O să plângeți, o să râdeți. Că noi am și plâns, am și râs. Bine, mai mult unii decât alții.

Moga spre exemplu, care a plâns foarte mult. Aveți ce să vedeți toamna aceasta”, a mai precizat Smiley.