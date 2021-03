Smiley și Gina Pistol au făcut mult așteptatul anunț. Ce nume va purta fetița lor

Nici nu a venit bine pe lume că pe buzele fanilor a și apărut o întrebare: ce nume va purta fetița lui Smiley și a Ginei Pistol? Ei bine, fericiții părinți au înregistrat deja certificatul de naștere și au făcut mult așteptatul anunț.

Înainte de toate, vă spunem doar atât: dacă vă așteptați la o variantă tradițională, pregătiți-vă să fiți surprinși! Nu de alta, dar îndrăgitul artist și frumoasa lui iubită au discutat pe îndelete și au decis că mica lor prințesă are nevoie de un nume cu totul și cu totul special.

„Le mulțumim tuturor oamenilor noștri care ne-au trimis un gând bun prin inimile lor, prin comentarii, celor care ne-au susținut sau încurajat. Suntem bine, sănătoși, acasă, iar asta e minunat”, le-au transmis cei doi tuturor prietenilor din mediul online.

Smiley și Gina Pistol au dezvăluit ce nume va purta fetița lor

Josephine Ana Maria. Așa se va numi fetița lor, potrivit certificatului de naștere publicat cu puțin timp în urmă pe contul de Instagram al Ginei Pistol. Cele două prenume sunt speciale și se potrivesc de minune cu numele de familie, Maria. (n.r. numele din buletin al lui Smiley este Tiberiu Andrei Maria).

Și dacă tot am pomenit de carismaticul cântăreț, trebuie spus că și-a intrat deja în rolul de tătic. Nici nu avea cum să se întâmple altfel, având în vedere sfaturile prețioase primite de la bunii săi prieteni Pavel Bartoș, Răzvan Fodor și Mihai Bobonete, mult mai „experimentați” din acest punct de vedere.

„Nu prea o lăsăm singură deocamdată, doarme cu noi. Nu doarme cu noi în pat. Mai e un pătuț lângă patul nostru. Mai avem un pătuț și în camera ei. E cuminte, liniștită.

În afară de momentele în care are gaze sau îi e foame. Seamănă cu Gina. Suntem extrem de bucuroși, e o fericire pe care nu am am trăit o niciodată în viața noastră.

Lucrăm bine în echipă, ne trezim împreună, facem tot împreună. Gina și-a revenit foarte bine. Fetița noastră este perfectă, minunată, e o minune pentru noi.

Sunt o grămadă de sentimente noi pentru mine, pentru Gina, ne bucurăm că trăim această poveste frumoasă. Și atunci când te trezești la 4 dimineața o faci cu cel mai mare drag, e o plăcere. În momentul când se naște copilul tău îți dai seama că până în acel moment nu ai iubit pe nimeni”, a dezvăluit Smiley în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.