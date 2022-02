Peste puțin timp, fetița Ginei Pistol și a lui Smiley va împlini un an.

Deocamdată nu se știe ce cadou va primi micuța, dar cântărețul a dezvăluit ce dar special are de gând să-i dea în ziua în care va împlini 18 ani.

Artistul și iubita sa au pregătit totul înainte de a merge la maternitate.

Smiley și Gina Pistol au hotărât ce cadou va primi Josephine în ziua în care va împlini 18 ani

Smiley a vorbit prima dată despre cadoul pe care dorește să i-l ofere fetiței sale în ziua în care va împlini 18 ani, chiar dacă mai este destul timp până atunci.

s-au ocupat de tot chiar înainte ca vedeta să meargă la maternitate să nască. Cei doi au decis să înregistreze un filmuleț pentru fiica lor, dar au început să plângă după doar câteva cuvinte.

“Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani.

Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim.

Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii”, a povestit Smiley în

Cântărețul nu și-a mai adus foarte bine aminte ce a spus atunci în mesaj, dar nu are de gând să-l revadă. Ideea i-a venit Aceștia i-au pregătit o surpriză asemănătoare, iar Smiley a recunoscut că a fost extrem de impresionat.

“Dar până la urmă am reușit să spunem niște lucruri, pe care eu nu mi le amintesc, nici nu pot să mă uit la filmare acum, dar vrem să i-o dăm la 18 ani.

Eu am învățat asta de la ai mei. Părinții mei, când am făcut 18 ani, mi-au făcut cadou o înregistrare cu mine la 3 ani. Așa că am zis să facem și noi la fel”, a mai spus vedeta.