Smiley și Gina Pistol au plecat în luna de miere în sudul Franței, la un resort de lux. Cât costă o noapte de cazare

Smiley și Gina Pistol au devenit soț și soție, iar acum au plecat împreună în luna de miere, într-un resort de lux din sudul Franței. Prețurile pentru o noapte de cazare acolo pornesc de la sume destul de mari.

Smiley și Gina Pistol au plecat în sudul Franței, în luna de miere, la un resort de lux. Prețurile pentru o noapte de cazare

După nunta de la finalul lunii mai, care a fost plănuită atent de cei doi îndrăgostiți, prezentatorul de la Pro TV și fosta vedetă de la Antena 1 au plecat , unde vor sta timp de zece zile. Luni dimineață, cei doi au mers în sudul Franței, fără fiica lor, Josephine, care a rămas cu bunicii.

ADVERTISEMENT

Cei doi au postat câteva imagini cu peisajele de vis din vacanță, care a fost, de fapt, . Resortul unde sunt cazați este de cinci stele și se numește Domaine du mas de pierre.

O singură noapte de cazare la această locație pornește de la suma de 297 de euro pentru o suită superioară cu un singur pat. De asemenea, prețurile încep de la 891 de euro pentru o suită specială cu mai multe facilități. Suma include și o cadă cu hidromasaj. Terasa dă spre curtea interioară, de unde se poate vedea un peisaj superb, notează .

ADVERTISEMENT

De ce Smiley și Gina Pistol nu au luat-o pe fiica lor în vacanță

În această vară, Smiley și Gina Pistol au de gând să plece și cu fetița lor undeva în vacanță. De data acesta nu au luat-o cu ei pentru că este luna de miere în doi. Un alt motiv a fost faptul că o astfel de călătorie ar putea fi obositoare pentru micuță.

“O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță.

ADVERTISEMENT

Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și Josephine vara asta, sper să apucăm”, a declarat Smiley la Pro TV.

Smiley și Gina Pistol au avut nunta pe 27 mai, iar de la eveniment nu au lipsit persoanele apropiate. Au fost prezente și alte nume cunoscute din showbiz-ul românesc, iar toți cei care au venit la nuntă s-au distrat alături de cei doi îndrăgostiți.

ADVERTISEMENT

Cei doi s-au logodit la finalul anului 2021, iar la sfârșitul lui aprilie 2023 au anunțat că se căsătoresc. Multe persoane au lăudat ținutele pe care Smiley și Gina Pistol le-au purtat în ziua lor specială.