Smiley și Gina Pistol, detalii inedite despre camera bebelușului: “Stați să vedeți ce am găsit”

Gina Pistol și Smiley se pregătesc intens pentru a deveni părinți și deja au început să lucreze la camera pentru bebelușul care urmează să apară în viața celor doi peste aproximativ 4 luni.

Însărcinată în trimestrul al doilea, Gina Pistol le-a povestit fanilor ei de pe rețelele de socializare în ce stadiu au ajuns cei doi cu amenajările pentru noua cameră a bebelușului.

Se pare că Smiley și iubita lui sunt nerăbdători să devină părinți și se ajută reciproc în ceea ce privește treburile casnice și îndatoririle care vor urma să vină odată cu primul copil din viața lor.

Smiley și Gina Pistol se pregătesc intens să devină părinți

Lunile trecute, Gina Pistol și Smiley au anunțat, prin intermediul unui videoclip postat pe canalul de YouTube al artiștilor, că vor deveni părinții unei fetițe. Acum, cei doi se ocupă intens de viitoarea cameră a micuței.

”Am ajuns acasă și, pe o scară de la 1 la 10 sunt leșinată de 15. Ca să înțelegeți nivelul la care am ajuns. Și stați să vedeți ce am găsit”, spune Gina Pistol pe pagina ei de Instagram.

Vedeta s-a arătat foarte amuzată de stadiul în care se află cu amenajările, spunând că nu se aștepta ca lucrările să fie așa de dificile. Prezentatoarea TV a fost întâmpinată de motănelul ei, care a condus-o ulterior spre camera care urmează să fie a viitoarei lor fetițe.

,,Poftim privire! Iubesc animalele de când mă știu, iar pentru mine acasă a însemnat întotdeauna și un suflet blănos sau penos ? Gosha aka gogoșica, reginu’, prințesu’…”, a scris Gina Pistol despre animalul său de companie.

În urmă cu trei săptămâni, Gina Pistol a postat prima fotografie cu bebelușul ei. Însărcinată în al doilea trimestru de sarcină, blondina a fost la medic pentru un control și și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o imagine cu ecografia micuței.

În trecut, medicii i-au spus moderatoarei TV că șansele ca ea să aibă un copil sunt scăzute. Cu toate acestea, din fericire, vedeta a reușit să rămână gravidă și este mai fericită ca oricând.

,,În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi. Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră şi în acest oracol video pe care îl împărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit pana acum. Mulţumim!”, spunea Gina când a mărturisit că este însărcinată.