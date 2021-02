Smiley și Gina Pistol i-au lăsat mască pe fani! Ce schimbare au făcut, chiar înainte să devină părinți

Mult a fost, puțin a rămas până în clipa care își vor putea strânge în brațe primul lor copil. Și pentru că mult așteptatul eveniment trebuie marcat cum se cuvine, Smiley și Gina Pistol, căci despre ei vom vorbi în continuare, au simțit nevoia unei schimbări care nu poate fi trecută cu vederea.

Dis de dimineață, cei doi îndrăgostiți au profitat de o pauză binemeritată și au dat fuga la salonul de înfrumusețare. Sunteți curioși ce a ieșit? Vă dezvăluie chiar ei, printr-o fotografie postată cu foarte puțin timp în urmă pe rețelele de socializare.

Deși pregătirile pentru venirea pe lume a fetiței sunt în toi, frumoasa blondină își face timp și pentru filmările noului sezon al show-ului Chefi la Cuțite, care va avea premiera cât de curând, la Antena 1. Ulterior, întreaga responsabilitate îi va reveni lui Speak.

Smiley și Gina Pistol și-au schimbat look-ul, chiar înainte să devină părinți

Dacă despre Gina Pistol știm deja că a optat pentru o schimbare majoră și s-a dus glonț la vopsit, ei bine, carismaticul artist a preferat să ne țină puțin în suspans cu privire la transformarea sa.

Un lucru e cert, însă: aproape că nu mai au răbdare încă o lună, până în ziua în care familia lor se va mări cu încă un membru. „Nu îmi venea să cred, nici nu îmi venea să mă bucur. Decât atunci când i-am auzit bătăile inimii. Nu știam cum este să fii însărcinată.

Credeam că din cauza oboselii, eu am crezut că e ceva, dereglare hormonală. El zicea că poate sunt însărcinată, eu ziceam că nu am cum, mai ales că doctorii mi-au spus că nu am șanse să fiu”, a dezvăluit Gina Pistol, în legătură cu momentul în care a aflat că este însărcinată.

Dezvăluiri despre kilogramele acumulate pe timpul sarcinii: „A fost șocul zilei. Plâng în mine, plâng!”

În așteptarea momentului în care fetița ei va veni pe lume, blondina s-a plâns fanilor că a devenit „pufoasă” de când a rămas însărcinată. Nu de alta, dar Smiley s-a apucat serios de slăbit, ține regim și face zilnic mișcare.

„Am achiziționat un cântar care arată kilogramele reale și mi-a dat cu tristețe. Plâng în mine, plâng. Ideea este că nu am pus foarte multe kilograme, mi-a zis Mona, fata care îmi face masaj o dată pe săptămână, pentru drenajul limfatic, dar sunt multe kilograme.

Nu știu cum să vă explic ca să mă înțelegeți. Și trebuie să fac ceva, n-am cum, dar nu, nu pot să vă spun câte kilograme am, dar d-aia mi-era mie greu la urcat scări și la mers pe jos. A fost șocul zilei.

Eu am văzut, știu că sunt mai pufoasă că nu mai sunt cum eram în urmă cu șapte sau opt luni, dar nu mă așteptam să fie așa multe kilograme și mai am două luni”, a mai spus Gina Pistol.