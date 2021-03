Smiley și Gina Pistol sunt pregătiți de cea mai frumoasă zi din viața lor, pentru că blondina va naște cât de curând. Cei doi au terminat de aranjat camera fetiței, ca să se poată „instala” acolo imediat după ce se naște.

După luni întregi de așteptare, cei doi părinți își vor strânge în brațe primul copil. S-au pregătit intens în ultimele săptămâni și au cumpărat tot ce este necesar pentru ca micuței să nu-i lipsească nimic.

Prezentatoarea de la „Chefi la Cuțite” a mărturisit că este puțin speriată de acest moment și nu știe cum va fi în postura de ammă, dar este convinsă că toate femeile au astfel de griji cu câteva zile înainte să nască.

Smiley și Gina Pistol sunt pregătiți de naștere. Cum arată camera fetiței lor

Mai este foarte puțin până ce Smiley și Gina Pistol o vor primi acasă pe fetița lor. Cei doi s-au pregătit din toate punctele de vedere, iar camera fetiței este o adevărată oază de liniște, perfectă pentru un nou-născut.

Ultimele săptămâni au fost foarte încărcate pentru cei doi îndrăgostiți, care u renovat întreaga locuință și au pregătit cea mai frumoasă cameră pentru prințesa lor. Blondina a supravegheat cu atenție toate lucrările care au avut loc în casă.

Tonurile de roz și bej sunt mai mult decât potrivite pentru micuță, fiind alese cu grijă de viitoarea mămică, nerăbdătoare să vină ziua cea mare. Judecând după privirea ei, Gina pare mulțumită de alegerea făcută.

Gina Pistol și-a făcut deja granta pentru maternitate

Gina Pistol deja are bagajul pregătit pentru momentul în care va naște, lucru care se poate întâmpla în orie moment zilele acestea. Din păcate, organismul ei refuză să o lase să doarmă și are multe momente în care se trezește după doar câteva ore de somn, semn că este agitată din cauza nașterii.

„Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum trebuie să mă mai uit prin ea pentru că am eu așa o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie. Oricum mă uit în fiecare zi în ea.

(…) În perioada asta toată lumea îmi recomandă să dorm, să mă odihnesc, dar ce credeți: Nu pot să dorm. Dorm o oră jumate, două cel mult, mă trezesc (…) cumva cred că mă pregătesc pentru ce va urma”, a povestit Gina Pistol pe Instagram.

