Smiley surprinde cu noul său look, iar de data asta nu e o poză fake. Ce și-a făcut la păr iubitul Ginei Pistol

Smiley surprinde cu noul său look, iar de data aceasta nu e vorba despre o poză retușată în Photoshop, așa cum artistul i-a obișnuit de-a lungul timpului pe fani.

Cântărețul a vrut să dea o notă de culoare părului său, așa că și-a făcut câteva codițe pe care le-a ”îmbrăcat” în roșu și galben, iar această coafură îl prinde destul de bine.

Juratul și prezentatorul de la Românii au talent a postat o fotografie cu frizura sa pe Instastory, după ce zilele trecute i-a păcălit pe fani publicând o imagine în care are părul scurt și blond.

Smiley nu se poate despărți de pletele sale

Nu este prima oară când Smiley își împletește părul, căci acesta este brandul său personal. Cu acest look a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de 15 ani pe vremea când era membru în trupa SIMPLU.

De-a lungul anilor, Smiley a abordat mai multe stiluri privind coafura sa, însă nu poate renunța la pletele care l-au consacrat, chiar dacă la un moment dat a fost aproape decis să se tundă, însă fanii și iubita lui, Gina Pistol, l-au întors din drum.

De curând, în viața cântărețului urmărit de peste două milioane de români pe Instagram a avut loc cel mai frumos eveniment de când se știe.

Artistul a devenit recent tătic: „Fetița noastră este perfectă”

Muzicianul a devenit tăticul unei fetițe de nota 10, iar de când partenera lui a născut, tot Universul său a fost dat peste cap, căci acum trebuie să își asume noi responsabilități.

„E cuminte, liniștită. În afară de momentele în care are gaze sau îi e foame. Seamănă cu Gina. Suntem extrem de bucuroși, e o fericire pe care nu am am trăit o niciodată în viața noastră. Lucrăm bine în echipă, ne trezim împreună, facem tot împreună. Gina și-a revenit foarte bine.

Fetița noastră este perfectă, minunată, e o minune pentru noi. Sunt o grămadă de sentimente noi pentru mine, pentru Gina, ne bucurăm că trăim această poveste frumoasă. Și atunci când te trezești la 4 dimineața o faci cu cel mai mare drag, e o plăcere. În momentul când se naște copilul tău îți dai seama că până în acel moment nu ai iubit pe nimeni”, a declarat recent cântărețul la PRO TV.

