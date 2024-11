SMS-uri rasiste, după victoria lui Trump. „Ați fost selectat pentru a culege bumbac la cea mai apropiată plantație”

Sute de mesaje rasiste au fost primite în SUA de către comunitatea afro-americană, după victoria lui Donald Trump la prezidențiale. Acestea includ amenințări și insulte legate de sclavie. NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a solicitat un răspuns rapid din partea FBI și a autorităților locale. Expeditorii acestor mesaje se dau drept susținători ai lui Trump sau ai administrației Trump, dar ancheta este abia la început.

Mesaje rasiste după victoria lui Trump

În cele 48 de ore care au urmat victoriei lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA, mai mulți locuitori afro-americani au declarat că au primit mesaje anonime cu caracter rasist. Potrivit NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), una dintre principalele organizații de apărare a drepturilor afro-americanilor, aceste mesaje SMS-uri au fost trimise în mai multe state, printre care Carolina de Nord, Virginia, Alabama și .

Mesajele, incredibil de violente, le cereau destinatarilor, de exemplu, să „se prezinte pe o plantație și să culeagă bumbac”. NAACP a condamnat ferm această trimitere la epoca sclaviei în Statele Unite. Organizația a denunțat acest val de ură rasială și a subliniat că acest tip de incident amintește cu amărăciune de persistența prejudecăților în societatea americană, scrie .

„Sunteți în grupul S al plantației”

Potrivit ziarului american theGrio, unele mesaje includ chiar și prenumele victimelor și pretind că provin de la administrația Trump sau de la susținătorii acesteia. De exemplu, unul dintre SMS-urile primite de un locuitor din Washington D.C. spunea: „Bună ziua, ați fost selectat pentru a culege bumbac la cea mai apropiată plantație. Vă rugăm să fiți gata la ora 12 fix cu lucrurile dumneavoastră. Sclavii noștri executivi vă vor lua cu o dubă albă, fiți gata să fiți percheziționat imediat ce intrați pe plantație. Sunteți în grupul S al plantației”.

Un alt mesaj primit în Virginia indica faptul că destinatarul ar fi un „sclav de casă” la plantația Abingdon, în prezent un sit istoric lângă aeroportul din Washington. Alte SMS-uri similare au fost raportate în state precum Georgia, Alabama, Ohio și Carolina de Nord, precum și în campusuri universitare precum Universitatea din Alabama și Universitatea Clemson (Carolina de Sud). Unele mesaje avertizau cu privire la amenințări din partea supremațiștilor albi sau a Ku Klux Klan.

Liderii drepturilor civile și-au exprimat rapid indignarea față de acest val de ură. Derrick Johnson, președintele NAACP, a declarat că aceste mesaje fac parte dintr-un context mai larg de incitare a grupurilor rasiste alimentat de retorica lui Donald Trump. „Realitatea tristă de a fi ales un președinte care a promovat în mod istoric ura se desfășoară în fața ochilor noștri”, a spus Johnson, subliniind creșterea alarmantă a discursurilor de ură în urma rezultatelor alegerilor.

Președintele NAACP a solicitat FBI și agențiilor locale de aplicare a legii să ia măsuri adecvate împotriva acestei campanii rasiste de mesaje text, pentru a se asigura că aceste acte de ură nu sunt trivializate.

Un remember dureros al comerțului cu sclavi

În cadrul unui briefing de presă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, , a exprimat poziția administrației Biden cu privire la aceste incidente. Deși Casa Albă nu a urmărit în mod specific aceste atacuri, purtătoarea de cuvânt a subliniat importanța pentru fiecare comunitate de a se simți în siguranță și protejată. De asemenea, ea a reafirmat angajamentul președintelui Biden pentru un transfer pașnic al puterii și pentru combaterea urii în toate formele sale.

Aceste incidente sunt o amintire dureroasă a istoriei comerțului cu sclavi, când mai mult de 12,5 milioane de africani au fost forțați să traverseze Atlanticul între 1525 și 1866, în principal pentru a lucra pe plantațiile de bumbac din Statele Unite.