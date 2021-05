SMURD-ul de Cehia! Cum a reușit Dusan Uhrin să resusciteze Dinamo

Dinamo este pe cai mari în Casa Pariurilor Liga 1. Roș-albii au avut o săptămână de vis cu trei victorii la rând, iar cele 9 puncte obținute cu Voluntari, Viitorul și Poli Iași aduc liniște “câinilor”, care au ieșit de pe locurile de baraj.

Venirea lui Dusan Uhrin la Dinamo a calmat lucrurile în vestiar, cehul reușind să readucă disciplina la club. Chiar dacă primele meciuri ale cehului au fost dificile și echipa a pierdut cu UTA Arad și Gaz Metan, Uhrin a găsit formula câștigătoare.

A revenit la sistemul 3-5-2, care a adus trei succese la rând pentru Dinamo. În plus, din informațiile FANATIK, Dusan Uhrin a pus piciorul în prag în vestiar, i-a potolit pe jucători și a adus disciplina în vestiar.

După înfrângerea de la Iași din sezonul regulat, Vlad Achim și-a distrus colegii vorbind despre indisciplina din vestiar, însă acele timpuri sunt deja uitate, Dusan Uhrin reușind să pună destul de repede lucrurile la punct:

“E o indisciplină cum n-am mai văzut niciodată! Am fost la Ceahlăul, unde știam că se va desființa, dar o așa indisciplină n-am întâlnit. Sperăm să se găsească rezolvarea acestor probleme.

Indisciplina de la acel corner s-a văzut, plus contraatacul la care ne-au dat gol. După, n-am mai reușit nimic. Sperăm să fie binevenită pauza competițională. La ora asta, indisciplina din teren întrece orice limită. Așa ceva nu se poate! Urmează meciul cu CFR, orice echipă te poate învinge, însă la fel de bine poți câștiga”, a spus Achim în luna martie.

Două luni mai târziu, Dinamo a câștigat pe terenul lui Poli Iași cu 2-1 și a obținut trei puncte mari în misiunea de a se salva de la retrogradare. Cehul, care a antrenat în Șoseaua Ștefan cel Mare și în sezonul trecut, a reușit să îi facă pe jucători să tragă toți în același sens.

În cele trei succese ale lui Dinamo din ultima săptămână au fost decisivi și doi jucători nou-veniți. Deși transferurile făcute de directorul sportiv Marius Nicolae au fost aspru contestate, Raul Albentosa și Jonathan Morsay au fost doi dintre cei mai buni jucători ai “câinilor” în ultimele confruntări.

Raul Albentosa a fost ales jucătorul etapei a 5-a din play-off când Dinamo a reușit să se impună la Ovidiu, cu Viitorul, în timp ce Morsay a reușit să marcheze două goluri cruciale: cu Viitorul și Poli Iași.

De remarcat și evoluțiile portarului Mihai Eșanu, cel care a reușit evoluții foarte bine de la revenirea după accidentare. Jucătorul în vârstă de 22 de ani a avut câteva intervenții providențiale împotriva ieșenilor.

În ciuda celor trei victorii, Dinamo nu este scăpată de griji. Urmează o nouă “finală” pentru echipa lui Dusan Uhrin Jr., împotriva lui Hermannstadt. Dacă sibienii reușesc să se impună, “câinii” reintră în horă.

Dinamo are un punct avans față de locurile de baraj și patru lungimi față de locurile direct retrogradabile în liga secundă, cu trei etape înainte de final. “Câinii” mai au de evoluat cu Hermannstadt, Argeș și Chindia până la finalul sezonului.

Chiar dacă luptă pentru evitarea retrogradării, Dinamo nu a renunțat la ambițiile de cupe europene. “Câinii” sunt în semifinalele Cupei României și speră să profite de forma slabă a Astrei și să întoarcă acel 0-1 din tur, astfel încât să joace cu trofeul pe masă.

Rămâne de văzut dacă Dinamo va reuși să mențină șirul victoriilor pentru că pericolul retrogradării încă există. Însă, lucrurile sunt mai liniștite acum în vestiarul “câinilor”, care într-o săptămână au reușit să urce într-o săptămână peste locurile de baraj.

„Echipa are un nivel mai ridicat de încredere. Cred că am schimbat în primul rând mentalitatea, aici am lucrat. Am făcut progrese, dar încă nu am rezolvat nimic”, Dusan Uhrin