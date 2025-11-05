Snoop Dogg, gata să investească într-o fostă câștigătoare de Cupa Campionilor. Îl vrea la echipă pe fostul antrenor al lui Radu Drăgușin

ADVERTISEMENT

Snoop Dogg, celebrul cântăreț de muzică hip-hop, și-a dat acordul de a deveni acționar pentru Celtic, unul dintre marile cluburi ale Europei. Cu o istorie uriașă în fotbalul din Scoția și cu o Cupă a Campionilor Europeni în palmares, clubul alb-verde are un nume extrem de atractiv pentru artistul american.

Snoop Dog vrea să investească la Celtic Glasgow. Care este ultimul impediment

După ce a devenit coacționar la clubul britanic Swansea, Snoop Dogg nu vrea să se oprească aici. Artistul american este gata să investească la Celtic Glasgow, gigantul club scoțian, însă așteaptă un semn din partea conducerii. El a declarat că prima propunere pe care ar face-o în calitate de acționar ar fi revenirea lui Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, ajuns la Totteham Hotspur chiar de la Celtic.

Rapperul de 54 de ani, cu o avere estimată la aproximativ 136 de milioane de euro, a contactat conducerea echipei de pe Celtic Park după ce

„Nu știu dacă pentru un rol în conducere, dar ca investitor, de ce nu. Investiția în Celtic este ceva despre care am vorbit deja și, dacă apare ocazia, sunt disponibil. Celtic este un club gigantic, iar fanii vor să vadă cei mai buni jucători în acest stadion uriaș. Proprietarii trebuie doar să mă contacteze.

Ador sportul: jucătorii pleacă, antrenorii la fel, și se merge mai departe. Trebuie mult respect pentru Martin O’Neill (interimarul de la Celtic). El a revenit atunci când clubul a avut cea mai mare nevoie, dar cred că trebuie să-l readucem pe Ange Postecoglou. Fanii ar adora asta!”, a declarat Snoop Dogg într-un interviu pentru

Celtic, surclasată de surpriza campionatului Scoției

În prezent, câștigătoarea a 13 campionate ale Scoției din ultimele 14 se află într-o situație destul de neplăcută. Formația de pe Celtic Park se află la 9 puncte diferență de primul loc după doar 11 etape jucate. Într-adevăr, clubul la care Snoop Dogg dorește să investească are un meci mai puțin jucat, însă chiar și cu o victorie, tot ar rămâne la șase puncte în spatele liderului surpriză.

În acest moment, la o diferență mare de restul echipelor, Hearts of Midlothian este surpriza uriașă din acest început de sezon. După 11 etape, echipa de pe primul loc a adunat 29 de puncte. Hearts a învins-o atât pe Rangers, cu 2-0, cât și pe Celtic, cu 3-1, și este fără înfrângere până în acest punct al stagiunii.

Ce a realizat Ange Postecoglou după plecarea de pe Celtic Park

Antrenorul australian cu origini grecești este foarte cunoscut pentru filosofia sa ofensivă dusă la extrem. El a transformat Tottenham într-o echipă ce marca 3-4 goluri pe meci și primea la fel de multe. Deși a câștigat UEFA Europa League alături de echipa lui Radu Drăgușin, Ange a fost demis de la clubul londonez după ce a terminat pe primul loc de-asupra locurilor de retrogradare în Premier League.

Următoarea sa aventură a fost cea de la Nottingham Forest, echipă aflată în criză după sezonul foarte bun făcut alături de Nuno Espirito Santo. Tehnicianul portughez a fost demis după doar câteva etape nereușite, iar patronul Marinakis și-a pus încrederea în fostul tehnician al lui Spurs, Fiind liber de contract în acest moment, Postecoglou ar putea fi o variantă bună pentru Celtic Glasgow.