Soacra lui Cătălin Cherecheș, terorizată de un vecin. Motivul pentru care acestuia i s-a făcut dosar penal

Cătălin Cherecheș a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, în timp ce socrii fostului primar din Baia-Mare, Claudia și Dorin Gliga, au primit pedepse de trei ani de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, respectiv doi ani și jumătate cu suspendare pentru complicitate de dare de mită. Recent, și soția lui Cherecheș, Tabita, a fost trimisă în judecată pentru complicitate de dare de mită.

Vecinul a spart cu o piatră o fereastră a casei în care locuiește soacra lui Cătălin Cherecheș

Acest dosar , care locuiesc la Reghin. Numele soacrei lui Cătălin Cherecheș apare într-un dosar penal înregistrat pe 13 decembrie 2024 la Judecătoria Reghin, obiectul acestuia fiind “distrugerea”. Claudia Gliga figurează ca parte vătămată, în timp ce B.R. este inculpat. Acesta din urmă, înainte de a fi trimis în judecată, a formulat măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară.

Conform datelor din dosar consultate de FANATIK, B.R. a cerut verificarea competenței instanţei, a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul penal, acesta fiind trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere.

În actul de sesizare, s-a reţinut că în data de 13.09.2023, inculpatul B.R. a distrus cu o piatră un geam al imobilului de pe strada Viorilor din Municipiul Reghin, aparținând persoanei vătămate Claudia Gliga, cauzând un prejudiciu material în valoare de 1.216 lei. Potrivit actului de sesizare a instanței, Claudia Gliga locuiește la aceeași adresă unde și inculpatul a achiziționat un teren în anul 2020 și care nu este delimitat cu gard despărțitor de proprietatea persoanei vătămate, situație care a generat conflicte multiple de-a lungul timpului între aceștia. Pe același teren, inculpatul deține și un service auto.

În dosar se arată că, în data de 13.09.2023, în jurul orelor 10.36, Poliția Municipiului Reghin a fost sesizată prin intermediul 112 de către persoana vătămată Claudia Gliga cu privire la faptul că la adresa sa de domiciliu a auzit un zgomot foarte puternic, constatând ulterior că geamul de la dormitorul locuinței sale era spart, iar în interiorul camerei a găsit o piatră și mai multe cioburi de sticlă. Claudia Gliga a ieșit în stradă observându-l pe vecinul său B.R. care a început să adreseze cuvinte jignitoare familiei acesteia, indignat fiind de faptul că Dorin Gliga, soțul Claudiei Gliga, i-ar fi pus apă în rezervorul unui autoturism.

Vecinul a fost supărat că Dorin Gliga intră pe proprietatea sa fără nici un drept

Atât cu ocazia sesizării faptei cât și cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată, Claudia Gliga a solicitat tragerea la răspundere penală a autorului pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Potrivit Parchetului, declarațiile persoanei vătămate sunt confirmate de către un martor direct, angajat la societatea comercială pe care o deține persoana vătămată, acesta fiind de față în data de 13.09.2023, arătând că inculpatul este cel care a aruncat cu acea piatră în geamul persoanei vătămate.

Martorul indirect Dorin Gliga, soțul persoanei vătămate, a atestat împrejurarea că nu se afla la locul săvârșirii faptei, însă a fost sunat de către soția sa la data de 13.09.2023, aceasta fiind speriată și care i-a relatat starea de fapt astfel cum a fost reținută. El a arătat că la data de 13.09.2023 s-a întors acasă de la muncă și a văzut geamul situat spre stradă a imobilului aparținând persoanei vătămate spart, fără să cunoască cine a făcut asta.

Conform mențiunilor din rechizitoriu, din procesul verbal de redare a imaginilor surprinse cu body cam, purtate de la solicitarea persoanei vătămate, reiese că inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, fiind indignat că numitul Dorin Gliga intră pe proprietatea sa fără nici un drept.

Vecinul a mai spus că socrul lui Cherecheș i-ar fi pus apă în rezervorul unui autoturism

Audiat fiind în cursul urmăririi penale, inculpatul B.R. a recunoscut acuzația reținută în sarcina sa, confirmând totodată existența conflictelor mai vechi cu familia Gliga. Acesta a mai arătat că fapta a comis-o pentru că Dorin Gliga i-ar fi pus intenționat apă în rezervorul unui autoturism. A arătat totodată că este de acord să se împace cu soții Gliga, dar nu este de acord să plătească prejudiciul cauzat acestora, se menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Instanța a menționat că, prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 18.09.2023, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, iar prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin din data de 08.04.2024, s-a dispus extinderea urmăririi penale față de suspectul B.R., sub aspectul săvârșirii infracţiunii de distrugere. Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin din data de 18.09.2024, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul B.R.

Pe 15 ianuarie 2025, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, sub aspectul competenţei materiale şi teritoriale a Judecătoriei Reghin, sub aspectul regularităţii rechizitoriului emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin, s-a mai constatat legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale și legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. Pe 18 februarie 2025, Judecătoria Reghin a amânat pronunțarea în dosarul penal, stabilind termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16.04.2025.