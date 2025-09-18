Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan

În plin scandal legat de măsurile fiscale ale premierului Bolojan, soacra președintelui Nicușor Dan a ales să se retragă din învățământ. Din această lună, vasluianca Liliana Grădinaru îngroașă rândurile pensionarilor și va trebui să fie ceva mai atentă cu cheltuielile pentru că banii de la stat sunt acum mai puțini.

Soacra lui Nicușor Dan a fost învățătoare în cel mai sărac județ al țării

Liliana Aglaia Grădinaru, mama partenerei de viață a președintelui Nicușor Dan, a renunțat la meseria de învățătoare căreia i-a dedicat întreaga viață. Începutul noului an școlar n-a mai prins-o în activitate pe , după ce Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a aprobat solicitarea de pensioare la limită de vârstă, începând cu data de 1 septembrie 2025.

În ultimii ani, soacra lui Nicușor Dan a activat la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu din Vaslui, după ce, anterior, lucrase ca învățătoare la Zăpodeni (jud. Vaslui), comuna în care s-a și născut.

”Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate.

Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat Ionel Chitarcu, primar în Zăpodeni, pentru FANATIK.

Ce pensie va încasa soacra lui Nicușor Dan după 45 de ani de învățământ

Liliana Gărdinaru a împlinit 63 de ani la finalul lunii iulie. Ea a absolvit liceul pedagogic în 1980 și tot atunci s-a angajat în învățământ. În prezent ea este văduvă și are doi copii, Mirabela și Bogdan, care i-au dăruit patru nepoți.

Într-un interviu acordat în perioada campaniei electorale, femeia s-a declarat nemulțumită de faptul că fiica ei nu este căsătorită legal cu Nicușor Dan. ”E adevărat, nu sunt mulțumită, dar este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi și se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, a declarat Liliana Grădinaru pentru Prima TV.

Nicușor Dan i-a promis Mirabelei că face nuntă încă din 2016

Tot în timpul campaniei, Nicușor Dan a promis că se va căsători cu Mirabela Grădinaru după alegerile prezidențiale. Aceeași promisiune i-a făcut-o actualul președinte partenerei sale și în 2016, atunci când .

”Am ales să facem nunta după alegeri și nu înainte de campanie, pentru că nu vrem să transformăm acest eveniment într-un circ. Nu-mi plac lucrurile pompoase, de aceea va fi o nuntă simplă, discretă, în stilul nostru”, spunea Mirabela Grădinaru pentru , în 2016.

Cât câștigă din pensie o fostă învățătoare

Proaspăt intrată în rândul pensionarilor, soacra lui Nicușor Dan va fi obligată să fie și mai cumpătată atunci când vine vorba despre bani. Ea va resimți încă de la primul talon măsura controversată a guvernului Bolojan de a aplica contribuția la sănătate (CASS) de 10% la toate pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei.

În România, salariul de bază a unui învățător cu studii medii și vechime de peste 25 de ani poate depăși 8.000-8.500 de lei. La această sumă se adaugă sporul de vechime (gradația 5), precum și alte venituri (gradație de merit, spor pentru condiții de muncă specială, spor pentru zona geografică, spor pentru predare simultană, etc).

La final, o estimare realistă a pensiei pentru o învățătoare cu 40 de ani de exepriență și toate gradațiile trecute în CV se încadrează între 4.500 și 5.500 de lei.

Ilie Bolojan a tăiat și prima de pensionare pentru cadre didactice

Liliana Grădinaru nu se va putea bucura nici de prima de pensionare acordată prin lege de statul român pentru cadrele didactice de statul român. Aceasta era echivalentă cu două salarii și se oferea la data încetării de drept a contractului individual de muncă.

Începând cu luna iulie, când a intrat în vigoare legea austerității, guvernul Bolojan a decis că acordarea primei de pensionare să se amâne cu un an. Practic, soacra președintelui va putea avea ocazia să se bucure de cele două salarii abia anul viitor, și asta doar dacă vom sta mai bine cu deficitul bugetar. Măsura este valabilă atât pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar (educație timpurie, învățământ primar, secundar, profesional și postliceal) cât și pentru profesorii universitari.