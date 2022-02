Șoarece filmat pe rafturile unui supermarket din Buzău. Magazinul, amendat cu 10.000 de lei

Reprezentanții unui supermarket din Buzău au primit o anchetă de 10.000 de lei din partea Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău după ce un clip filmat în incinta unității economice a ajuns pe Facebook, notează .

Mai exact, acest clip a fost filmat de un elev, la ora 7 dimineața, într-un supermarket din orașul Pătârlagele, județul Bacău. Imaginile urcate de acesta pe Facebook surprind un șoarece în raionul de patiserie al magazinului.

După cum explică elevul, acesta s-a dus de dimineață, alături de mai mulți colegi pentru a-și lua ceva de mâncare. În timpul vizitei în supermarket a observat șoarecele în raionul de patiserie, dar a decis să nu le atragă atenția angajaților. În schimb a filmat animalul și a urcat imaginile pe Facebook.

ADVERTISEMENT

“Am intrat să ne luăm mâncare şi am văzut acel şoarece pe care l-am filmat. Nu am anunţat pe altcineva pentru că nu cred că ne-ar fi luat în seamă având în vedere că suntem elevi. Am încărcat apoi imaginile pe o reţea de socializare şi am făcut o sesizare online pe site-ul ANPC”, a declarat elevul.

Iulian Moca, purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, a transmis că inspectorii instituției au urmărit imaginile și realizat în care elevul a filmat șoarecele.

ADVERTISEMENT

“Au fost efectuate verificări la nivelul unităţii şi a fost aplicată şi o sancţiune de 10.000 de lei pentru nerespectarea frecvenţei operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare. De asemenea, unitatea va fi monitorizată pentru a se vedea dacă se respectă procedurile de păstrare a igienei”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției.

Șoarecii din supermarketuri sunt virali pe internet

Poveștile legate de nerespectarea regulilor de curățenie din magazine atrag foarte repede atenția internauților, iar clipurile care arată rozătoare care își fac veacul prin supermarketuri sunt vizualizate de mii de ori înainte ca autoritățile să intervină.

ADVERTISEMENT

Un astfel de caz a avut loc la jumătatea anului trecut într-un . Imaginile care au ajuns pe internet au surprins un șoarece care mânca ciocolată.

Imaginile au fost surprinse de un bărbat care a intrat în acel supermarket, alături de familia sa, pentru a-și face cumpărăturile și că șoricelul i-a fost arătat chiar de fiica sa.

ADVERTISEMENT

“Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este un șoricel, care mânca ciocolata. Am sesizat vânzătoarea, dar nu a părut interesată”, a declarat cel care a surprins șoarecele pentru presa locală.

Ulterior, reprezentanții hipermarketului au transmis că bărbatul a surprins un incident izolat și că au fost luate măsuri de igienizare a întregului magazin.