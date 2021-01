Soarta lui Adrian Petre la Cosenza se decide azi. Revine la FCSB dacă i se reziliază contractul. Exclusiv

Adrian Petre e aproape de revenirea la FCSB. Împrumutat la Cosenza, atacantul în vârstă de 22 de ani nu mai poate evolua în acest sezon decât pentru „roș-albaștri”, dacă italienii decid să renunțe la împrumutul valabil până la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că luni, 18 ianuarie, șefii lui Cosenza ar putea rezilia înțelegerea, după ce va avea loc o discuție decisivă la care va participa și Adi Petre.

Deoarece a jucat patru meciuri și în tricoul „roș-albaștrilor” în ediția 2020-2021, Petre nu poate evolua pentru mai mult de două echipe în aceeași stagiune. Prin urmare, singura alternativa a fotbalistului arădean ar fi să revină la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Petre, aproape de revenirea de la FCSB. Cosenza vrea să îl dea afară

Adrian Petre traversează cea mai proastă perioadă a carierei. După opt luni lipsite de realizări la FCSB, atacantul a mers să joace împrumut la Cosenza, în Serie B, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani nu reușește să facă față nici în al doilea eșalon fotbalistic din Italia. Antrenorul Roberto Occhiuzzi îl folosește foarte rar și vrea să renunțe la el după numai trei luni și jumătate.

ADVERTISEMENT

De altfel, intențiile formației italiene de a se despărți de Adrian Petre sunt din ce în ce mai clare. Atacantul român nici măcar nu a fost inclus în lot la ultima partidă de campionat disputată de Cosenza, 2-2 pe terenul celor de la Monza, semn că nu mai are multe zile la formația din Serie B.

În acest sezon, Petre a evoluat în doar 9 partide pentru Cosenza, 7 în Serie B și două în Cupa Italiei, dar nu a reușit să marcheze nici măcar o dată. Singura realizare a atacantului a fost o pasă de gol oferită într-un meci de Cupă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primește Adrian Petre o a doua șansă la FCSB?

În octombrie, Adi Petre a plecat cu coada între picioare de la FCSB. Oameni precum Mihai Stoica, managerul general al „roș-albaștrilor”, sau selecționerul Mirel Rădoi au susținut că vârful arădean era ultimul la testele fizice pe care le susținea actualul lider din Liga 1.

În cazul în care se va reîntoarce sub comanda lui Toni Petrea, deoarece nu mai are dreptul să joace în această stagiune la o a treia echipă, Adi Petre ar putea să primească o a doua șansă. FCSB duce lipsa unui atacant de careu. Sergiu Buș, singura opțiune viabilă, este accidentat, dar nici el nu a convins.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

4 meciuri și 1 gol , acestea sunt cifrele lui Adi Petre în tricoul lui FCSB, în sezonul 2020-2021

Sergiu Buș a jucat de 11 ori, a dat 2 goluri și a oferit 1 assist pentru FCSB, în actuala stagiune

„Nu o să regret niciodată că am venit la FCSB”

Recent, Adi Petre și-a deschis un canal de YouTube, acolo unde le-a povestit urmăritorilor săi despre experiența FCSB: „Nu regret nimic din ce am făcut și din ce voi face în viață, cu atât mai mult nu o să regret niciodată că am venit la FCSB. Am întâlnit oameni minunați, colegi foarte buni, oameni din staff foarte profesioniști. Singurul fapt pe care îl regret este că nu am reușit să mă impun și să petrec cât mai mult timp la FCSB”, a declarat atacantul Cosenzei.