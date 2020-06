Soarta politicienilor ieşiţi din puşcărie. Ce s-a ales de foştii miniştri Dan Şova, Miron Mitrea sau Relu Fenechiu. Foto

Deja o parte considerabilă a ”marilor corupți” din politică și-au ispășit pedepsele și au ieșit din puşcărie. În majoritatea cazurilor, au mai trebuit sau vor trebui să meargă prin instanțe fie pentru a-și repara reputația, fie să dea explicații pentru alte fapte comise. Ce au însă toți în comun este eșecul relansării lor în politică.

Adrian Năstase își apără Marea Cruce

După ani în șir de mers prin tribunale, inclusiv pentru cererile de eliberare condiționată de care au beneficiat aproape toți politicienii condamnați pentru acte de corupție, unora pare că le vine greu să renunțe la această îndeletnicire.

Este și cazul lui Adrian Năstase care tocmai i-a dat în judecată pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Ludovic Orban pentru că au semnat, respectiv contrasemnat, decretul prezidențial prin care i-a fost retras Ordinul Național în grad de Mare Cruce.

Pe 11 decembrie 2019, președintele a semnat o serie de decrete prin care au fost retrase decorațiile acordate de statul român unor persoane cu condamnări penale. Pe lângă Adrian Năstase, erau vizați Gheorghe Mencinicopschi, Miron Mitrea, Adrian Severin și Dan Voiculescu.

În pofida mesajelor constante de susținere a partidului său, postate pe blog, Năstase nu a fost căutat pentru un sfat de cei care s-au succedat la conducerea PSD, cu toate că la momentul condamnării mai toți îl plângeau ca pe un martir al social-democrației.

Acum Năstase este profesor la Universitatea Titu Maiorescu unde este coleg la Facultatea de Drept cu un alt condamnat, Adrian Severin. Eliberat condiționat la începutul anului trecut, Severin a încercat să obțină anularea pedepsei invocând faptul că a fost condamnat de un complet de 5 judecători ICCJ, complete despre care Curtea Constituțională a decis că au fost constituite nelegal.

De atunci, Severin s-a remarcat prin postări pe Facebook antioccidentale și vădit proruse: ”Dacă eradicarea corupției este folosită de SUA și de UE ca armă în lupta dintre ele pentru dominarea României, atunci România rămâne doar cu opțiunea rusească. Vestul ne impinge spre Est. Din nou”. De la începutul epidemiei, Severin a postat constant mesaje în care susține că autoritățile se folosesc de COVID-19 pentru a restrânge drepturile și libertățile cetățenilor pe termen lung. El a fost văzut și la protestul antiguvernamental din 15 mai, din Piața Victoriei.

”Am greșit, am plătit, sunt corect”

Fostul deputat PDL Dan Păsat, a ieșit din închisoare din 2015, după ce a executat doi ani de pedeapsă pentru șantaj, iar acum își pregătește revenirea în politică dar la scară mai mică. Și-a anunțat candidatura ca independent la primăria comunei Bucșani, iar de la începutul anului a devenit consilierul personal al primarului în funcție, care nu-și dorește să candideze împotriva lui. Păsat crede că nu reprezintă un obstacol cazierul său. ”Am greșit, am plătit, sunt corect. Nu am fugit, nu m-am sustras… Care-i problema?”, spunea Păsat într-un interviu din presa locală.

Mircia Gutău, primarul din Râmnicu-Vâlcea, este singurul politician care și-a recăpătat funcția de dinainte de condamnare, fiind reales în 2016, cu susținerea Partidului Ecologist. Gutău a petrecut doi ani în închisoare pentru luare de mită, însă în 2016 CEDO a decis că i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil. În decembrie 2019, a obținut reabilitarea judecătorească, iar acum se judecă cu statul român de la care cere despăgubiri de 10.500.000 de euro.

Relu Fenechiu, condamnat în dosarul Transformatorul, a ieșit din închisoare în 2017

Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, condamnat în dosarul Transformatorul, a ieșit din închisoare în 2017, după trei ani și șase luni de temniță, iar acum se războiește în instanță cu statul care nici măcar până acum nu a reușit să recupereze prejudiciul. Nu a fost recuperat nici prejudiciul din dosarul ICA, în care a fost condamnat Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, dintre care a executat doar trei. Între timp, Voiculescu a pierdut controlul asupra Partidului Conservator, pe care l-a fondat, după ce Daniel Constantin a ieșit de sub tutela sa. În schimb, Dan Voiculescu a fondat o altă formațiune politică, Partidul Puterii Umaniste, în care s-au înscris europarlamentarul Maria Grapini, deputații Alexandru Băișanu și Grațiela Gavrilescu, fost vicepremier.

După ce a ispășit condamnarea primită în 2014 pentru evaziune fiscală, George Copos s-a reîntors la gestionarea afacerilor pe care le deține. În luna martie a inaugurat o clădire de birouri de 25 de etaje, Ana Tower Office. Partajul subsecvent divorțului de soția Cristiana i-a mai subțiat averea, însă rămâne unul dintre cei mai bogați români.

Miron Mitrea, ziarist de ocazie

Fostul senator PNL Sorin Roșca Stănescu s-a reîntors la meseria de gazetar, fiind invitat des în calitate de comentator al evenimentelor politice la postul România TV. Din om politic în comentator a ajuns și fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea. În decembrie 2018, DCBusiness scria că afacerile lui Mitrea au dat faliment sau merg foarte prost, veniturile în famili Mitrea fiind aduse de activitatea notarială a soției, fostul deputat Manuela Mitrea. Mitrea a încercat să revină în conducerea PSD, fiind desemnat de Viorica Dăncilă drept coordonator al campaniei sale la alegerile prezidențiale. Eșecul acesteia și înlăturarea ei de la conducerea PSD a blocat revenirea lui Mitrea la vârful partidului astfel că înființat, potrivit G4Media, o firmă de consultanță, împreună cu Maricel Păcuraru, fost coleg de celulă la Poarta Albă și unul dintre acționarii principali la Realitatea Plus. Prin aceeași filierră, Mitrea a căpătat statutul de invitat permanent în emisiunea ”Culisele puterii” de la Realitatea Plus.

Constantin Nicolescu, cândva atotputernic președinte al CJ Argeș, a făcut doi ani de închisoare în 2015-2017, iar în 2019 a mai primit o condamnare în alt dosar, la 7 ani și 8 luni, însă instanța a menținut decizia de eliberare condiționată, astfel că Nicolescu nu s-a întors la penitenciar. În aceeași situație se află și Gheorghe Ștefan, fostul primar din Piatra Neamț, care la doi după ce a părăsit închisoare, a mai primit o condamnare, în iulie 2019, în dosarul Fabrica de Timbre. Chiar dacă pedeapsa este de 3 ani și 9 luni cu executare, instanța a decis să mențină decizia de eliberare condiționată pentru prima condamnare, fiind invocat faptul că Ștefan a returnat prejudiciul. Sentința nu este definitivă.

Dan Şova a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare

Dan Șova, fost ministru în guvernul Ponta, a scăpat din închisoare după numai 6 luni ca urmare a deciziei CCR legate de completele de cinci judecători de la ICCJ. El fusese condamnat la 3 ani cu executare în dosarul CET Govora. Însă problemele lui Șova nu s-au încheiat întrucât Înalta Curte a dispus rejudecarea cauzei de la zero. În aceeași situație se află și fostul ministru al Energie, Constantin Niță, căruia i-a fost suspendată executarea pedepsei tot după 6 luni.

Iacob-Ridzi s-a dedicat familiei

Cândva, Monica Iacob-Ridzi era socotită o tânără speranță a PDL ajungând deputat la 27 de ani și ministru la 31, însă ascensiunea ei politică a fost oprită de scandalul legat de organizarea Zilei Tineretului din 2009, când mai multe firme au primit 630.000 de euro fără licitație pentru organizarea evenimentului. Condamnată în 2015, a executat 2 ani și 8 luni din pedeapsa primită pentru abuz în serviciu. După eliberare, a evitat aparițiilee publice preferând să se ocupe de creșterea celor doi copii pe care îi are cu Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul din Petroșani. Deși acesta s-a aflat la începutul carierei politice în umbra soției, acum aceasta popularizează pe pagina sa de Facebook, fiecare acțiune politică sau administrativă a soțului.

Mircea Băsescu a executat cu puțin peste un an din pedeapsa de 4 ani primită în iunie 2016 pentru trafic de influență în scandalul legat de banii primiți de la Bercea Mondialul. În afară de gestionarea afacerii cu fabrica de înghețată, fratele fostului președinte a mai avut probleme cu legea. În iunie 2019, a provocat un accident rutier după ce a întors mașina pe linie dublă continuă, accident ce s-a soldat cu doi răniți. În schimb, la începutul anului fiica sa Raluca a născut un băiețel, evenimentul fiind făcut public printr-o fotografie postată de Facebook de către fiica cea mică a lui Traian Băsescu, Elena.

Închisoare în două reprize

Fostul președinte al CJ Brăila, Gheorghe Bunea-Stancu, a avut două șederi la închisoare. În 2015, a fost condamnat în dosarul Mită la PSD, fiind eliberat condiționat după un an din cei 3 ani pe care-i primise. Anul trecut a mai primit o condamnare de 3 ani și 8 luni pentru conflict de interese în formă continuată, dar chichițe juridice au făcut ca Bunea-Stancu să iasă din penitenciar după numai 2 luni.

Cândva un mare afacerist în domeniul imobiliar și intermediar al șpăgilor din guvernarea PDL, Dorin Cocoș a ajuns dator vândut statului român care i-a cerut 19.000.000 de euro ca să acopere prejudiciul din dosarele Microsoft și ANRP. În acest ultim dosar, Cocoș încă mai așteaptă sentința definitivă, dar poate spera la contopirea pedepselor astfel încât să nu ajungă din nou în penitenciar. Încă din 2017, Fiscul i-a scos la licitație o parte din avere. Potrivit unei anchete publicate în Jurnalul, o firmă prin care altădată derula afaceri de proporții acum a fost transformată în aprozar. Mai bine stă în viața personală. După divorțul de Elena Udrea, Cocoș are o relație de trei ani cu o femeie mult mai tânără, care a născut un băiețel în martie 2018.

Fostul ministru al Comunicațiilor din guvernarea PDL Gabriel Sandu este printre cei mai ghinioniști condamnați pentru corupție. A executat 2 ani din pedeapsa de 3 ani primită în dosarul Microsoft și la câteva luni de la eliberare, procurorii DNA l-au pus din nou sub acuzare, în același dosar, dar pentru o faptă de spălare de bani.