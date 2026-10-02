Sport

Șoc! Adrian Porumboiu dă dreptate arbitrului elvețian: „Fault prostesc şi roşu! Nu sunt dubii”. Exclusiv

Adrian Porumboiu a dat verdictul în cazul eliminării lui Radu Drăguşin în Polonia - România. Lewandowski a fost faultat în careu şi apoi a transformat lovitura de pedeapsă. Ce spune fostul mare arbitru internaţional.
Marian Popovici
02.10.2026 | 22:52
Soc Adrian Porumboiu da dreptate arbitrului elvetian Fault prostesc si rosu Nu sunt dubii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Șoc! Adrian Porumboiu dă dreptate arbitrului elvețian: "Fault prostesc și rosu! Nu sunt dubii". Sursa: colaj Fanatik
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România a dominat primele 20 de minute ale meciului cu Polonia. Dar în minutul 22, Lewandowski cade în careu după un duel cu Radu Drăguşin. Arbitrul Urs Schnyder a arătat punctul cu var şi i-a arătat cartonaşul roşu fundaşului central.

Porumboiu, fără dubii în faza penalty-ului şi eliminării lui Drăguşin: „E un fault prostesc! Nu sunt dubii”

Faza a fost analizată şi la VAR, dar nu s-a luat nicio altă decizie. FANATIK l-a contactat pe fostul mare arbitru internaţional Adrian Porumboiu. El a declarat că faza nu are niciun dubiu, decizia arbitrilor fiind una corectă:

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„Îmi pare rău, dar trebuie să fim obiectivi. E roșu și penalty. Este un fault prostesc, nu sunt dubii. E regulamentar, n-avem ce discuta, ce vorbi şi ce găsi. Că a fost uşor, că a fost dictat nu ştiu cum… Cateogoric decizie corectă.

Poţi să răsfoieşti cât vrei textul regulamentului, dar n-ai cum. Un fundaş cu atâta experienţă să facă o asemenea gafă. Fără prea multe vorbe, decizia este corectă, aici nu avem ce discuta”, a spus Porumboiu pentru FANATIK.

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România, fără doi fundaşi centrali cu Suedia

România nu va putea conta pe Radu Drăguşin şi pe Virgil Ghiţă în meciul de luni cu Suedia. Dacă Drăguşin a fost eliminat, Ghiţă a văzut şi el cartonaşul galben şi va fi suspendat pentru cumul de cartonaşe.

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Gheorghe Hagi a fost scandalizat de decizia lui Urs Schnyder. „Regele” a discutat nervos cu al patrulea oficial şi a cerut explicaţii. Dar nu le-a primit. Locul lui Drăguşin a fost luat în defensivă de Coubiş, care l-a înlocuit pe Mihăilă.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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