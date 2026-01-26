Sport

Dezvăluiri șocante! Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității!

Unul dintre cei mai mari antrenori români din istorie a colaborat cu Securitatea. Când a fost cooptat de sistem și ce date a furnizat fostul tehnician.
Alex Bodnariu
26.01.2026 | 09:27
Dezvaluiri socante Antrenorul roman care a castigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securitatii
ULTIMA ORĂ
Unul din marii antrenori ai României a colaborat cu Securitatea. Detalii incredibile
ADVERTISEMENT

Ștefan Kovacs, cel care astăzi este considerat de mulți drept cel mai bun antrenor român din toate timpurile, a fost implicat într-un aspect mai puțin cunoscut până acum: a existat, în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), un dosar de rețea al Securității în care apare ca agent informator, sub numele conspirativ „Vasile Munteanu”.

Ștefan Kovacs, legendarul antrenor român, a fost agent al Securității!

Documentele de arhivă publicate de GSP arată că acest angajament cu Securitatea comunistă a fost semnat de Kovacs la 28 octombrie 1955, când avea 35 de ani și făcea primii pași în fotbal ca antrenor. Dosarul personal, deschis în evidența Regionalei MAI Cluj, Serviciul VII, Biroul 2, acoperă perioada 1955-1963 și include rapoarte de activitate și caracterizări ale colaborării sale.

ADVERTISEMENT

În actul semnat la începutul colaborării, Kovacs se angaja să comunice organelor de Securitate informații referitoare la „munca de subminare dusă de elementele dușmănoase”, promițând păstrarea secretului și folosirea numelui conspirativ „Vasile Munteanu”. Ofițerii îl considerau un element cu nivel politic și cultural ridicat, capabil să ofere informații utile despre comunitatea din cartierul Rákóczi din Cluj, unde antrenorul locuia și activase ca jucător și tehnician.

Ce a făcut Ștefan Kovacs în perioada în care lucra pentru securitate

Pe parcursul colaborării, Kovacs a livrat 34 de note informative, potrivit analizelor făcute de Securitate, deși aceste note nu sunt anexate în dosarul de la CNSAS. În rapoartele de analiză se consemnează că materialele furnizate erau bine documentate, redactate clar și utile pentru lucrările de investigație. Un domeniu menționat în notele Securității a fost controlul politic al sportivilor, inclusiv în legătură cu documentele de pașapoarte și deplasările în străinătate.

ADVERTISEMENT
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din...
Digi24.ro
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod

Colaborarea lui Kovacs cu Securitatea a încetat în jurul anului 1963, odată cu decizia Regionalei Cluj de a-l abandona în evidențele serviciilor, potrivit surselor din arhive. Documentele nu oferă detalii despre motivele exacte ale renunțării.

ADVERTISEMENT
Dan Petrescu e gata de revenire
Digisport.ro
Dan Petrescu e gata de revenire

Cariera uluitoare a lui Ștefan Kovacs. A fost antrenorul care l-a „creat” pe Johan Cruyff

Ștefan Kovacs este considerat de multă lume drept cel mai bun antrenor român din istorie. După ce și-a încheiat cariera de sportiv, acesta a preluat rolul de tehnician la U Cluj. A urmat o experiență la CFR Cluj, apoi a ajuns la Steaua București. Ulterior, a plecat în străinătate, unde a cunoscut cele mai mari performanțe ale carierei.

Kovacs a câștigat două Cupe ale Campionilor Europeni pe banca celor de la Ajax. Mulți vorbesc despre el drept antrenorul care a contribuit decisiv la dezvoltarea fotbalului total, în perioada în care forma echipa olandeză. A fost omul care l-a descoperit și l-a crescut pe marele Johan Cruyff. Ulterior, Ștefan Kovacs a antrenat echipa națională a Franței și alte cluburi importante din Europa.

ADVERTISEMENT

În perioada comunistă, a lucra pentru Securitate însemna, de cele mai multe ori, să furnizezi informații despre oamenii din jurul tău, colegi, vecini sau medii profesionale considerate sensibile de regim. Colaborarea se făcea sub un nume conspirativ, prin note informative, iar scopul era controlul societății și prevenirea oricărei forme de opoziție politică sau ideologică.

Dezastrul cu Dinamo Zagreb din Europa League a umplut conturile FCSB. Câți bani...
Fanatik
Dezastrul cu Dinamo Zagreb din Europa League a umplut conturile FCSB. Câți bani a câștigat Gigi Becali și cum a fost posibil
Probleme pentru Fenerbahce înainte de meciul cu FCSB! Ce s-a întâmplat în partida...
Fanatik
Probleme pentru Fenerbahce înainte de meciul cu FCSB! Ce s-a întâmplat în partida cu Goztepe din campionat
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB: „Nicio șansă la titlu!”. Ce spune despre...
Fanatik
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB: „Nicio șansă la titlu!”. Ce spune despre play-off
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Mircea Lucescu sau Cornel Dinu? Fostul jucător de la Dinamo a dat verdictul:...
iamsport.ro
Mircea Lucescu sau Cornel Dinu? Fostul jucător de la Dinamo a dat verdictul: 'O marionetă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!