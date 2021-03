Șoc „culinar” U21: „Le Chef” Ciobanu, stilet în brânza de Olanda! Galben pal, nu palid! Mergem înainte!

În premieră, România este prezentă pentru a doua oară consecutiv la un turneu final U21, motiv pentru care ne bucurăm ca la o sărbătoare de familie. Meciul cu Olanda era privit cu scepticism, din mai multe motive, însă jocul și execuția de magistru a lui Andrei Ciobanu ne-au făcut să renunțăm la obișnuitul ceremonial în care plângeam de mila obrazului dinainte bătut și a echipamentului, la fel de palid.

Am asistat la un 1-1, după care Ministerul de opinii sceptice s-a remaniat singur, dar puteam câștiga, dacă spre final nu ne-ar fi fost milă de… „brânza de Olanda”. Ne trebuia, poate, mai mult tupeu și atunci am fi cântat, din nou, ca în 2019, acel minunat refren al regretatului Mihai Constantinescu: „E o lume minunată, în care veți găsi numai copii!”… Pentru că începem să credem, din nou, în perseverența acelei echipe „de copii”, care mărșăluia la ultimul Euro… Cu pasiune și cu adolescentă mânie, băieții lui Mutu i-au desenat pe scepticii de serviciu drept caraghioși și tandri.

Cu siguranță, impresia majorității (nere)cunoscătorilor acestui miracol care se numește „U21” este că echipa din 2021 este incomparabilă cu aceea din 2019, care a ajuns până în semifinale, fiind eliminată de Germania, după ce condusese la pauză cu 2-1. Totuși, pesimismul se poate transforma rapid într-o autostradă care se încheie într-o groapă cosmică. Oare, ce mai fac acum negativiștii, cei de dinaintea turneului final din 2019? Nici ei nu credeau că miracolele au suflet și carne! Totul se poate transforma pe parcurs, iar lui „Le Chef” Ciobanu lumea i-a ieșit din margini, precum aluatul…

Chiar dacă „ambasadorii” Țărilor de Jos s-au încoțopenit în careul nostru și au deschis scorul, „palizii” lui Mutu au dezvăluit o Olandă magnifică și dizgrațioasă, minuțioasă și inexactă. Andrei Ciobanu, prin a sa execuție de excepție, tipică unui „Le Chef” specialist în a dezvălui măruntaiele hranei puterinței, a arătat un lucru pe care doar maeștrii îl cunosc: Nu există lume mai bună decât lumile pe care le avem de construit!

S-a discutat mult despre faptul că Adrian Mutu nu a putut conta pe răpiții din serai Hagi, Mihăilă, Coman, Man și Costache, primii patru convocați la naționala de seniori, iar ultimul, bolnav de Covid, dar victimizarea poate crea blocaje mentale. Din fericire, nu s-a întâmplat așa. La fel era posibil, la polul opus, să se petreacă lucrurile și cu optimismul exagerat, izvorât din discursul selecționerului care spunea: „Nu mi-e frică de nimeni! Echipa este asul, avem genii în echipă!”. Jurnaliștii l-au prins pe profesor în capcana dialogului, spre nespusa ușurare a clasei, l-au tras de urechi, dar până la urmă, profu’ a avut dreptate. Geniul, fantezia, mireasma nebuniei, toate s-au așezat în lovitura lui Ciobanu, care putea interpreta inclusiv rolul călăului, dând lovitura de grație, în ultimul minut…

Tinerimea română n-a murit și nici nu s-a mutat, într-un voiaj de conjunctură, la naționala lui Rădoi. Vorba hâtrului actor Stelian Nistor, „mergem FIX înainte!”. Avem și de ce. Acolo, la Echipa Națională U21, se petrece ceva. Acești „copii” dincolo de schimbările de generații, sunt vii. Nu joacă fotbal cu ghearele turmentate de frică. În timp, s-a produs o emulație și nu este prima oară când îmi permit să risc, spunând că această trupă poate învinge, oricând, „naționala mare”, cu toate importurile sale, conjuncturale.

Nu doresc, în niciun chip, să exagerez, mai ales după (totuși) o remiză. Dar acești puști au nevoie de propriile lor aripi, ascunse sub un echipament de joc blamat de „criticii de modă”, nu de alta, dar și la „înțoleală” seniorii sunt atât de „specialiști” ca și la fotbal. Acest 1-1 cu Olanda este de un galben pal, care poate redeveni auriu, și nu de un auriu palid, decăzut în sine. Este o promisiune justificată. Nu suntem Mama Stafida, predispuși spre a prezice cum vor decurge evenimentele, dar, conștienți de prezent, ne programăm viitorul. Cu răbdare.

Atuul nostru, predilecția spre nebunie

Colegii de la FANATIK au observat că naționala de tineret a Olandei este una dintre cele mai bine cotate, iar la Euro a deplasat un lot puternic. E drept, au avut și de unde alege… Se pare, însă, că echipa pregătită de Erwin van de Looi s-a moleșit în fața hipnozei românești. Important era să aflăm dacă noi mai avem sau nu vână capabilă de a îndupleca furtunile. Și avem.

Dacă vorbim despre atuurile celor două reprezentative, discuția s-ar putea rezuma la Olimpiu Moruțan și la Justin Kluivert. Jucătorul de la FCSB este altruistul nr.1, în sensul în care a devenit cel mai bun pasator din Liga 1. A fost inclus de jurnaliștii de la Footmercato în topul celor mai valoroși fotbaliști ai fiecărei Naționale U21, care participă la turneul final găzduit de Ungaria și de Slovenia și, dincolo de forma nevinovată a statisticilor, Moruțan a fost un factor decisiv în acest joc.

De partea cealaltă, fiul legendarului Patrick Kluivert, Justin Kluivert, nu e deloc o ființă zeificată în mod barbar. A jucat 29 de meciuri în Champions League și în Europa League, sub culorile unor echipe pecum Ajax, Roma sau Leipzig. De altfel, împreună cu Teun Koopmeiners, adună 52 de prezențe europene, cu una mai puțin decât întreaga națională a României. De această dată, însă, am văzut doar un puști arborând o distincție de calcar nobil, și cam atât.

Atuul României s-a născut din predilecția spre nebunie a elevilor lui Mutu. Dacă nu-i furau emoțiile, băieții puteau câștiga în ultimele minute, pentru că Pașcanu, Itu și Ciobanu au fost la un pas să pună pe frigare o Olandă, topită, de altfel, precum celebra brânză care se fabrică numai pe acele meleaguri.

Un banc românesc la Perinița orgoliilor

Este necesar să ne amintim că naționala de tineret a României câștigase doar o singură dată împotriva Olandei, la 25 martie 2005. Acum, ai noștri tineri au încercat să dialogheze cu miracolul. Au reușit, în ciuda unui complex de inferioritate, pe care l-au strivit.

Cauzele sunt altele (sau), în condițiile în care jucătorii lui Mutu provin dintr-un campionat în care majoritatea antrenorilor îi scot la pensie pe fotbaliștii tineri după primele două-trei minute, de parcă și-ar schița destinul la o mașină de scris rapoarte. Pe undeva, e mare minune că am ajuns chiar și la Euro. Dar un reflex din subconștient ne dictează forma și culoarea visurilor.

O glumă veche spune că nu ești sigur că i-ai bătut pe nemți, nici măcar după ce i-ai văzut urcându-se în autocar. Știți bancul cu România? Ia-ți un adversar de categoria „muscă”, zgârie-i Perinița orgoliului și apoi mulțumește-i lui „Doamne Doamne” că, deși l-ai crescut cu pupici forțați până l-ai făcut cât tine de mare, după aceea nu te-a bătut.