Șoc! Fostul fotbalist a primit 14 ani de închisoare pentru trafic de metanfetamină de peste două milioane de lire sterline! Legăturile cu Jadon Sancho

Michael Boateng, fost fotbalist englez, în prezent în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru implicare în trafic de droguri de mare risc.

Potrivit , fostul fundaș dreapta a fost arestat în primă fază în februarie 2024, după ce în locuința lui au fost găsite nu mai puțin de 19.7 kilograme de droguri din clasa A, respectiv cristale de metanfetamină, ascunde într-o geantă de sport.

De notat că polițiștii au identificat ulterior în „captura” respectivă și alte substanțe interzise, 14 „pietre” de cocaină, 32 de tablete de MDMA și un alt pliculeț separat conținând 22 de grame de MDMA.

La scurt timp s-a stabilit că toată această „marfă” putea ajunge în contextul de la acel moment al „pieței” drogurilor de pe străzile Londrei chiar și la suma totală de 2.364.000 de lire sterline.

S-a ajuns la concluzia că fostul fundaș dreapta făcea parte chiar dintr-o rețea bine organizată

De semnalat și că geanta respectivă cu acele droguri a fost găsită în casa în care Boateng locuia la acea vreme împreună cu iubita lui și cu fiul lor nou-născut.

Instanța care a judecat cazul a ajuns la concluzia că fostul junior de la Crystal Palace a jucat un rol important pentru mai mult timp în cadrul unei întregi rețele de trafic de droguri. Bineînțeles că această chestiune a fost considerată circumstanță agravantă, astfel încât s-a ajuns la această condamnare de 14 ani de închisoare.

După ce și-a făcut junioratul la clubul din Sudul Londrei, Michael Boateng nu și-a atins de fapt niciodată adevăratul potențial, poate și din cauza acestor aspecte extrasportive.

Michael Boateng și-a încheiat cariera de fotbalist la doar 22 de ani și a început să lucreze ca antrenor personal, colaborând la un moment dat chiar și cu Jadon Sancho

El a jucat de-a lungul carierei la nivel de seniori pentru echipe modeste din Anglia, cum ar fi Carshalton Athletic, Bristol Rovers, Tonbridge, Sutton United, Bromley, Newport County și Whitehawk. S-a retras din activitate în decembrie 2013, deci pe când avea doar 22 de ani.

După acest moment, a început să lucreze ca antrenor personal de fitness și a avut foarte mare succes, ajungând la un moment dat să colaboreze din aces punct de vedere chiar și cu Jadon Sancho, internaționalul englez care aparține în continuare de , ultima dată la Chelsea sub formă de împrumut, fost la juniorii lui și fost star la Borussia Dortmund.