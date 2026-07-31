Șoc în Anglia! Starul din Premier League poate reveni pe teren, deși a fost suspendat 4 ani pentru dopaj: „A acceptat că a încălcat regulile”

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Ucraineanul Mykhailo Mudryk (25 de ani) poate să joace din nou pentru Chelsea după 20 de luni în care a fost suspendat pentru dopaj. Sancționat provizoriu în primă fază, Mudryk a primit în acest an o suspendare de 4 ani și a făcut apel la TAS, însă cazul s-a soluționat după un acord între Federația Engleză și WADA (Agenția Mondială Anti-Doping).

Mykhailo Mudryk poate reveni pe gazon. Cum a scăpat fotbalistul lui Chelsea de sancțiunea pentru dopaj

Mykhailo Mudryk nu a mai jucat pentru Chelsea din noiembrie 2024, deoarece a fost suspendat pentru dopaj. Fotbalistul care a fost depistat pozitiv cu meldonium după un meci al echipei naționale a primit în acest an o suspendare de 4 ani, însă va putea să revină pe gazon cu efect imediat. Mudryk a beneficiat de schimbările din regulamentul WADA, iar Federația Engleză a precizat că dacă proba ucraineanului ar fi fost colectată astăzi, acesta nu ar fi fost suspendat, deoarece nu ar fi încălcat vreo regulă.

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„Ca urmare a acestei evoluții și a altor circumstanțe ale cazului, FA și domnul Mudryk au soluționat acum – cu acordul WADA – procedura de apel în conformitate cu articolul 10.8.2 din Codul Mondial Antidoping și Regulamentul 90 din Regulamentul Antidoping din 2024. Ca parte a acordului, domnul Mudryk a acceptat că a încălcat regulile și a fost de acord cu o perioadă de ineligibilitate egală cu perioada executată până la data acordului. Domnul Mudryk nu mai este ineligibil și poate reveni în competiție cu efect imediat”, au notat cei de la FA pe .

Ce a declarat Mudryk după ce a aflat că își va putea relua cariera

va putea să revină la antrenamentele lui Chelsea, dar și în vizorul naționalei Ucrainei. „După o lungă luptă, suspendarea de patru ani care mi-a fost impusă a fost anulată și sunt liber să-mi reiau cariera cu efect imediat. Sunt recunoscător că acest proces a ajuns la o finalitate, că am fost autorizat să revin la fotbal și că acum pot privi cu nerăbdare spre viitorul meu. Aceasta a fost cea mai dificilă perioadă a carierei mele.

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Așa cum am susținut întotdeauna de la începutul acestui caz, nu am consumat niciodată în mod conștient sau intenționat nicio substanță interzisă. Angajamentul meu de a fi corect și de a-mi reprezenta clubul și țara cu profesionalism și integritate a fost întotdeauna important pentru mine. Aș dori să le mulțumesc familiei și prietenilor mei pentru sprijinul și încrederea acordate pe parcursul acestei perioade.

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De asemenea, doresc să-mi exprim profunda recunoștință față de toți cei de la Chelsea FC, colegii mei de echipă și suporterii lui Chelsea care au fost alături de mine. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc echipei mele juridice și celor care m-au ajutat pentru munca lor neobosită în cazul meu. Mă concentrez acum pe revenirea la fotbal, pe munca asiduă în fiecare zi și pe aducerea unei contribuții pozitive pe teren”, a transmis ucraineanul pe contul său de .

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Chelsea, prima reacție după ce Federația Engleză i-a ridicat suspendarea lui Mudryk

Chelsea a plătit 70 de milioane de euro în ianuarie 2023 pentru a-l transfera pe Mudryk, iar ucraineanul a evoluat în 73 de partide pentru londonezi, marcând 10 goluri. Acum, fotbalistul se va alătura lotului condus de și ar putea reprezenta o variantă pentru sezonul 2026-2027 al Premier League. Clubul londonez a oferit o primă reacție după ce suspendarea lui Mudryk a fost ridicată.

„Încă de la început, aceasta a fost o perioadă extrem de dificilă pentru Misha, atât profesional, cât și personal, și suntem încântați că problema a ajuns acum la o concluzie care îi permite să revină la fotbal cu efect imediat. L-am susținut întotdeauna pe Misha pe tot parcursul acestui proces, respectând pe deplin integritatea sistemului antidoping și a procesului legal.

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(…) Știm cât de mult înseamnă pentru el această oportunitate de a reveni. Acum ne concentrăm pe sprijinirea reintegrării lui Misha în echipă și pe ajutarea sa în reluarea carierei. Chelsea FC își menține angajamentul deplin față de cele mai înalte standarde de integritate sportivă și respectarea tuturor reglementărilor antidoping. Toți membrii clubului așteaptă acum cu nerăbdare să-l ajute pe Misha să revină în formă maximă, să se întoarcă în echipă și pe teren”, au transmis cei de la .