Sport

Șoc în Arabia Saudită: Simone Inzaghi riscă să fie demis! Ce probleme are antrenorul pe care Chivu l-a înlocuit la Inter

Simone Inzaghi traversează un moment tensionat la Al Hilal, după ce echipa a căzut pe locul 3 în campionatul Arabiei Saudite. Șeicii și fanii sunt nemulțumiți.
Alex Bodnariu
27.02.2026 | 09:45
Soc in Arabia Saudita Simone Inzaghi risca sa fie demis Ce probleme are antrenorul pe care Chivu la inlocuit la Inter
ULTIMA ORĂ
Criză totală la Al Hilal! Fanii cer schimbarea lui Simone Inzaghi
ADVERTISEMENT

Situație complicată pentru Simone Inzaghi în Arabia Saudită. Fostul antrenor al lui Inter Milano este contestat după ce campioana ultimilor ani a căzut pe locul 3 în campionat. Tehnicianul ar putea fi demis de șeici dacă nu reușește să schimbe rapid ceva în jocul formației sale.

De pe primul loc pe 3! Al Hilal se clatină

Și în acest sezon, Al Hilal a fost, etape la rând, pe primul loc în campionatul Arabiei Saudite și părea marea favorită la trofeu. Totuși, în luna ianuarie, lucrurile au luat o turnură neașteptată. După ce Karim Benzema a ajuns în lotul lui Inzaghi, echipa a remizat în 5 dintre cele 7 meciuri jucate.

ADVERTISEMENT

Al Hilal a fost depășită în clasament de rivalii de la Al Nassr, echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo, dar și de Al Ahli, o formație cu ceva mai puține pretenții, care ocupă surprinzător primul loc în clasamentul campionatului Arabiei Saudite. Este adevărat că, la această oră, are un meci în plus disputat.

  • 4 iunie 2025 este data la care Simone Inzaghi a plecat de pe banca lui Inter și a fost înlocuit de românul Cristi Chivu

Criză totală la Al Hilal! Fanii cer schimbarea lui Simone Inzaghi

Presa din Arabia Saudită, citată de Gazzetta dello Sport, scrie că Simone Inzaghi este din ce în ce mai contestat de fanii celor de la Al Hilal, care nu concep ca favoriții lor să rateze titlul în acest sezon. Italianul trebuie să găsească rapid soluții, întrucât tensiunea este deja una destul de mare.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

Șeicii nu sunt nici ei mulțumiți de felul în care arată echipa și ar putea lua o decizie în perioada imediat următoare. Simone Inzaghi este al doilea cel mai bine plătit antrenor din lume. Italianul încasează anual suma de 26 de milioane de euro. Doar Diego Simeone, omul de pe banca lui Atletico, câștigă mai mult.

ADVERTISEMENT
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digisport.ro
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final

Inzaghi este unul dintre cei mai apreciați antrenori din lume. La doar 49 de ani, are deja un titlu și două cupe câștigate în Italia. Înainte să preia Al Hilal, le-a pregătit doar pe Lazio și Inter Milano.

Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are...
Fanatik
Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are nevoie de gazon să facă sprinturi!”
Tot ce trebuie să știi despre optimile UEFA Champions League. Când are loc...
Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre optimile UEFA Champions League. Când are loc tragerea la sorți și care pot fi șocurile din sferturi și semifinale. Scenariu „horror” pentru Real Madrid
Fanii exultă după transferul lui George Puşcaş la Dinamo: “Abia îl aşteptăm să...
Fanatik
Fanii exultă după transferul lui George Puşcaş la Dinamo: “Abia îl aşteptăm să intre”. Ce spun de controversa numărului de pe tricou, “47”, anul înființării rivalei Steaua!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Banciu l-a descris pe Florin Prunea într-un singur cuvânt
iamsport.ro
Radu Banciu l-a descris pe Florin Prunea într-un singur cuvânt
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!