Șoc în Arabia Saudită: Simone Inzaghi riscă să fie demis! Ce probleme are antrenorul pe care Chivu l-a înlocuit la Inter

Situație complicată pentru Simone Inzaghi în Arabia Saudită. Fostul antrenor al lui Inter Milano este contestat după ce campioana ultimilor ani a căzut pe locul 3 în campionat. Tehnicianul ar putea fi demis de șeici dacă nu reușește să schimbe rapid ceva în jocul formației sale.

De pe primul loc pe 3! Al Hilal se clatină

Și în acest sezon, Al Hilal a fost, etape la rând, pe primul loc în campionatul Arabiei Saudite și părea marea favorită la trofeu. Totuși, în luna ianuarie, lucrurile au luat o turnură neașteptată. După ce , echipa a remizat în 5 dintre cele 7 meciuri jucate.

Al Hilal a fost depășită în clasament de rivalii de la , dar și de Al Ahli, o formație cu ceva mai puține pretenții, care ocupă surprinzător primul loc în clasamentul campionatului Arabiei Saudite. Este adevărat că, la această oră, are un meci în plus disputat.

4 iunie 2025 este data la care Simone Inzaghi a plecat de pe banca lui Inter și a fost înlocuit de românul Cristi Chivu

Criză totală la Al Hilal! Fanii cer schimbarea lui Simone Inzaghi

Presa din Arabia Saudită, citată de , scrie că Simone Inzaghi este din ce în ce mai contestat de fanii celor de la Al Hilal, care nu concep ca favoriții lor să rateze titlul în acest sezon. Italianul trebuie să găsească rapid soluții, întrucât tensiunea este deja una destul de mare.

Șeicii nu sunt nici ei mulțumiți de felul în care arată echipa și ar putea lua o decizie în perioada imediat următoare. Simone Inzaghi este al doilea cel mai bine plătit antrenor din lume. Italianul încasează anual suma de 26 de milioane de euro. Doar Diego Simeone, omul de pe banca lui Atletico, câștigă mai mult.

Inzaghi este unul dintre cei mai apreciați antrenori din lume. La doar 49 de ani, are deja un titlu și două cupe câștigate în Italia. Înainte să preia Al Hilal, le-a pregătit doar pe Lazio și Inter Milano.