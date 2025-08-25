Șoc în AUR: Lider cu 7 clase, cercetat de DIICOT după ce ar fi înșelat zeci de bătrâni și le-ar fi luat casele

Un lider AUR este anchetat de DIICOT și le-ar fi luat casele. Procurorii susțin că deși are doar 7 clase și „dificultăți de scriere evidente”, Virgil Vlad a reușit să pună la cale o schemă complexă și a atras în gruparea infracțională doi notari și un executor judecătoresc, potrivit .

Un lider AUR este cercetat de DIICOT. Ar fi luat casele unor bătrâni

Virgil Vlad este consilier local în comuna Oltina, din județul Constanța, dar și lider al filialei AUR locale. Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2018-2025, Vlad a fost liderul unei grupări infracționale care a înșelat zeci de bătrâni din Constanța, reușind să le ia apartamentele și garsonierele.

Gruparea este cunoscută drept „Fabrica de moșteniri”. Bătrânii erau înșelați și aduși „într-o stare de aservire totală” pentru a le prelua casele în care locuiau. Gruparea se folosea de acte false și executări silite pentru a pune mâna pe locuințele oamenilor.

Cum proceda Virgil Vlad. Schema pusă la cale de consilierul AUR

DIICOT este cel al unei bătrâne de 85 de ani, care prezenta „semne de degenerare mintală”. Virgil Vlad ar fi împrumutat-o pe femeie cu 31.000 de euro, iar ulterior a executat-o silit și i-a luat casa.

„În cursul anului 2018, în timp ce numita P.M. începuse să prezinte semne de degenerare mintală din cauza vârstei, numita Verdeș Mihaela Evelin s-a mutat să locuiască cu ea. La data de 29.01.2019 s-a încheiat la biroul notarului Stamule Daniela promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare între Verdeș Mihaela Evelin și P.M., având ca obiect apartamentul (victimei – n.r.).

Ulterior, în data de 10.02.2020, tot la biroul notarului Stamule Daniela s-a încheiat contractul de cesiune a promisiunii de întreținere (…), prin care se cesionează obligația de întreținere în favoarea numitului Vlad Virgil. În aceeași perioadă, Vlad Virgil a împrumutat-o în două rânduri pe P.M. cu sumele de 21.500 de euro și 50.000 de lei, contractele fiind autentificate de notarul Stamule Daniela.

Deoarece sumele de bani n-au fost restituite lui Vlad Virgil de către P.M. – care în anul 2021 avea 85 de ani și se afla în întreținerea lui – acesta a solicitat punerea în executare a contractelor de împrumut. Astfel, executorul judecătoresc Deacu Vasile a solicitat Judecătoriei Constanța, în cursul anului 2021, încuviințarea executării silite”, se arată în dosar.

Consilierul local AUR, Virgil Vlad, a fost ajutat de notarii Daniela Stamule și Joița Botezatu. Aceștia întocmeau acte false, deși existau indicii că unele dintre victime erau vulnerabile și lipsite de discernământ. Din grupare făcea parte și executorul judecătoresc Vasile Deacu, mai spun anchetatorii.

Interceptări șocante: „Nu e pagubă că moare”

Procurorii susțin că Virgil Vlad manifesta dispreț față de victime, acest lucru reieșind din interceptări:

„Vlad Virgil: Da!

Vlad Marcela: A mierlit?

Vlad Virgil: N-a mierlit încă…

Vlad Marcela: Mda… mai ducee…

Vlad Virgil: Ei… vine salvarea, dar mă duc până acasă că am pe cineva la mine și i-am lăsat pe acolo.

Vlad Marcela: Aaa…

Vlad Virgil: Ce urât face! Cum dă ochii peste cap, cum se strâmbă. Ferească Dumnezeu! Să vezi ce fug ăștia! Nu stau în cameră acolo, că le e frică.

Vlad Marcela: Îl duci la spital?

Vlad Virgil: Păi nu am niciun diagnostic de la el. Nu știu dacă îl ia la spital, dar o să pățesc cum am pățit cu baba, să mi-o ducă la morgă, să stau pe acolo să plătesc. Nu e pagubă că moare. Eeee… lucru mare!

Vlad Marcela: E…

Vlad Virgil: Am porc, am carne, vă dau sarmale să mâncați.

Vlad Marcela: Nu e vorba de asta.

Vlad Virgil: Asta e ce vrei. Ăsta e cursul vieții, Dar îi chinuie Dumnezeu. Țipă Doamne, dă ochii peste cap, se strâmbă, se sucește mâinile, s-a învinețit și la m*** și la urechi și la mâini. Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!”, arată procurorii DIICOT.

Virgil Vlad a fost arestat preventiv la începutul lunii iulie. Pe 12 august, instanța a respins contestația acestuia și a decis prelungirea măsurii arestului preventiv până la data de 6 septembrie 2025.