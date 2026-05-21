Șoc în Bănie! Mirel Rădoi vrea să fure giuvaierul Universității Craiova: „De asta nu a semnat încă prelungirea contractului!”

Mirel Rădoi vrea să le dea o lovitură grea celor de la Universitatea Craiova în această vară! Unul dintre cei mai importanți jucători ai oltenilor, dorit insistent la Gaziantep
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.05.2026 | 06:39
Mirel Rădoi (45 de ani) a contribuit într-o anumită măsură la eventul cucerit de Universitatea Craiova în acest sezon. După cum se știe deja destul de bine, el a fost antrenorul echipei din Bănie în startul sezonului, când oltenii au ajuns în faza principală din Conference League, aceasta fiind prima performanță de acest gen din istoria clubului, bineînțeles de la instituirea formatului modern din cupele europene.

Mirel Rădoi îl vrea la Gaziantep FK pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova

El a plecat însă după destul de puțin timp petrecut pe banca echipei alb-albastre, ca urmare a unor tensiuni interne, și a fost înlocuit cu portughezul Filipe Coelho. După ceva timp de inactivitate, Rădoi a revenit la FCSB. Și aici a stat din nou foarte puțin, întrucât s-a văzut nevoit să dea curs ofertei venite din Turcia, de la Gaziantep FK, despre care FANATIK a scris în exclusivitate la momentul respectiv.

Deși parcursul său de până acum de la echipa din Superliga Turciei nu este deloc unul pozitiv, ba chiar din contră, se pare că Rădoi va activa în principiu la Gaziantep și la începutul sezonului viitor. Iar în acest sens tehnicianul român a început deja să își contureze lista de achiziții pentru perioada de mercato care stă să înceapă. Astfel, în fruntea acestei liste se află chiar numele unui jucător important de la Universitatea Craiova.

Este vorba despre Adrian Rus (30 de ani), unul dintre fotbaliștii săi preferați, alături de care a colaborat, cu rezultate foarte bune, în urmă cu mai mulți ani la naționala de tineret a României, iar apoi și la naționala mare, și pentru care a insistat la începutul acestui sezon în sensul aducerii în Bănie de la Pisa. Din informațiile obținute de FANATIK, Mirel Rădoi face în această perioadă presiuni destul de mari asupra fundașului central în încercarea de a-l convinge să semneze cu Gaziantep FK în această vară. „De asta nu a semnat încă prelungirea contractului cu Universitatea Craiova!”, susțin persoane apropiate de conducerea clubului oltean

Adrian Rus este mai degrabă tentat să rămână la Universitatea Craiova

Doar că Rus nu și-ar dori în acest moment o astfel de mutare, din mai multe motive. În primul rând, el se simte foarte bine la Universitatea Craiova, fiind un pilon extrem de important în defensiva echipei care tocmai ce a câștigat eventul în România, o performanță fără îndoială istorică pentru clubul din Bănie. Așadar, bineînțeles că atracția reprezentată de participarea din nou în cupele europene, poate chiar în Champions League, este foarte mare pentru internaționalul român.

De asemenea, familia jucătorului s-a adaptat foarte bine la viața din Craiova și în prezent se simte excelent în Cetatea Băniei. În plus, recent Adrian Rus a primit de la Universitatea o ofertă excelentă de prelungire a actualului contract, după cum FANATIK a informat în exclusivitate. Dacă acceptă propunerea, fundașul central ar urma să încaseze nu mai puțin de 1,3 milioane de euro în trei ani.

Probleme financiare la Gaziantep FK

Prin comparație, oferta turcilor de la Gaziantep FK ar presupune în același interval de timp o diferență nu foarte mare, de 500.000 de euro. Nu în ultimul rând, Adrian Rus se teme că la gruparea din Turcia ar risca destul de mult să se confrunte cu restanțe salariale. În prezent, la echipa antrenată de Mirel Rădoi există deja astfel de probleme, după cum a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK recent Marius Șumudică, fost tehnician al formației din Gaziantep:

„Sunt probleme financiare. Mulți jucători își termină contractele. (n.r. Despre Rădoi) Nu știu dacă are timpul necesar să formeze o echipă și să performeze. În momentul de față, marea majoritate din conducere simt că s-au expus. Dintr-un antrenor cu o aură extraordinară, el pleacă de la zero. Au crezut când l-au adus că au dat lovitura. Trebuie să demonstreze acum. Timpul este din ce în ce mai scurt. Aura sa a dispărut. Doar trei echipe din 20 nu au schimbat în acest sezon antrenorul”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
